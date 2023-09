"Abbiamo sentito urlare": l'orrore sulla donna uccisa a coltellate a Roma

Un'infermiera di 52 anni, Rossella Nappini, è stata uccisa a coltellate a Primavalle, in zona Trionfale, a Roma. Era separata, aveva due bambini e viveva con la madre in via Giuseppe Allievo. Gli investigatori stanno cercando l'ex compagno, che al momento risulta irreperibile.

Il cadavere della donna è stato ritrovato disteso nell'androne di un palazzo con diverse ferite sull'addome. Appena appresa la notizia, molti residenti del quartiere si sono radunati attorno all'ingresso del civico. "Io vivo nel palazzo, penso che vivesse qua con la madre - racconta una residente - Da quello che so ha due bambini ed è separata. Mio marito ha sentito urlare 'aiuto' intorno alle 17 ma quando si è sporto dal balcone non ha visto nulla. Quando è uscito per andare a lavorare è passato davanti all'ascensore e ha visto un corpo disteso ma già era coperto con un telo".

"Ho sentito le urla, una chiamata di aiuto e poi più nulla. La conoscevo: era una donna molto riservata e che metteva al primo posto il lavoro. Per lei era una missione", dice all'AGI una donna di circa 40 anni vicina di casa della 52enne uccisa. "Non ho idea di chi sia stato", aggiunge un signore sulla 60ina che cammina a poca distanza da lei. "Viveva sola, ma credo si sia separata dal marito qualche anno fa", dice ancora l'uomo.

Al momento è in corso il sopralluogo della pm di Roma Claudia Alberti e del gruppo di magistrati della procura che si occupa delle violenze di genere. Le indagini sono seguite dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma. Una delle piste seguite dagli investigatori è quella di un movente nell'ambito di una relazione avuta dalla vittima con un uomo o di attenzioni non corrisposte ad una persona che lei conosceva. Come detto, tra i sospettatti ci sarebbe un ex compagno della donna che risulta al momento irreperibile. Secondo l'ultimo report del Servizio analisi criminale della Polizia, si tratta della 78esima vittima di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno. Sempre il quartiere di Primavalle, poco più di due mesi fa, era stato teatro dell'omicidio della giovane Michelle Causo.