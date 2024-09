Dramma familiare a Ravenna: anziano uccide la moglie malata annegandola nella vasca

Ascolta ora 00:00 00:00

Una triste vicenda con un epilogo ancora più terribile è andata in scena oggi intorno all'ora di pranzo a Ravenna. Un 78enne, Enzo Giardi, avrebbe ucciso la moglie, Piera Ebe Bertini di 77 anni e malata da tempo, affogandola nella vasca da bagno.

I fatti

Intorno alle 13.00 sarebbe arrivata agli operatori del 118 una chiamata disperata che chiedeva aiuto, autodenunciando di avere appena ucciso la moglie. Giunti sul posto, nell’elegante complesso residenziale nel quartiere di Borgo San Rocco, sia gli operatori sanitari sia i carabinieri e gli uomini della scientifica, si sono trovati di fronte ad una scena impressionante, con l'anziana donna nella vasca da bagno ormai cadavere e l'uomo che avrebbe confessato di essere stato l'autore del terribile omicidio. Giardi si troverebbe ora in carcere ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire se la donna sia morta per soffocamento o annegamento.

Il corpo verrà quindi sottoposto ad autopsia per stabilire l'esatta causa ed escludere che si possa essere trattato di un incidente viste le condizioni di salute della donna.

L'uomo, ex bancario in pensione, all'arrivo delle forze dell'ordine era in uno stato di grande confusione e si trovava ancora vicino al cadavere della moglie.

L'interrogatorio

Intervenuto anche il pubblico ministero che ha parlato a lungo con l'uomo per raccogliere le sue dichiarazioni ma al momento nulla è trapelato, soprattutto il motivo che avrebbe spinto l'anziano ad ammazzare la moglie.