"Due indagini sui Moretti". A breve il trasporto di Leonardo Bove da Zurigo a Milano

In passato i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove 40 persone per l'incendio nella notte di Capodanno, sarebbero già finiti sotto la lente degli inquirenti. Secondo quanto riportano i quotidiani svizzeri Matin Dimanche e la SonntagsZeitung, a carico della coppia risulterebbero altre due precedenti indagini: una penale nel 2020 sui fondi Covid e l'altra avviata dall'ispettoratorato del lavoro nel 2022. Nel primo caso, marito e moglie erano stati accusati di aver utilizzato parte del prestito erogato per l'emergenza Covid, circa 75mila euro, per l'acquisto di una Maserati, successivamente rivenduta al padre di Jacques. La vicenda si era poi conclusa con una sentenza di non luogo a procedere. Nel secondo caso, invece, era intervenuto l'ispettorato del lavoro a seguito di alcune segnalazioni da parte dei dipendenti del locale per presunte irregolarità, come turni non rispettati e lavoro notturno non pagato.

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana

Intanto si allarga l'inchiesta sulla strage al bar Le Constellation, che al momento vede indagati i coniugi Moretti con l'ipotesi di reato per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo (entrambi da venerdì sono destinatari di misure cautelari). Come apprende l'Ansa da fonti investigative, oltre alle presunte responsabilità dei due titolari del bar, gli inquirenti intendono fare chiarezza sull'eventuale ruolo delle istituzioni. Soprattutto sul comune della località sciistica per i mancati controlli riguardanti la sicurezza nel bar-discoteca e il Cantone del Vallese, titolare della competenza legislativa sulla protezione contro gli incendi. " Sui controlli c'è stata una mancanza, non li abbiamo fatti e ammettiamo di non averli fatti e ci prendiamo la responsabilità per questa mancanza, Ma sarà l'inchiesta a dirlo, adesso non abbiamo ancora le vere risposte ", ha ammesso la vice sindaca di Crans Montana Nicole Bonvin Clivaz. L'inchiesta " durerà molto, - ha aggiunto - ci sono ancora molte cose da trovare e da dire, ora abbiamo recuperato tutto dagli archivi e abbiamo cercato di comprendere al meglio, abbiamo consegnato tutti i documenti, dobbiamo capire che in qualche ora abbiamo dovuto ricostruire 60 anni di storia e credo che l'abbiamo fatto con serietà e con la volontà di essere trasparenti ". Quanto alle mancate scuse alle vittime del sindaco Nicolas Féraud, Clivaz ha puntualizzato " che non ci sono scuse ".

Leonardo Bove sarà trasferito da Zurigo a Milano

Quanto alla situazione dei feriti - 116 in totale, 11 dei quali italiani - l'Ansa fa sapere che nelle prossime ore sarà trasferito a Milano da Zurigo anche Leonardo Bove, il

16enne milanese rimasto coinvolto nel rogo. Il giovane è stato giudicato "trasportabile" e nelle prossime ore, se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà elitrasportato al Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda.