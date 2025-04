Ecco chi è Marc Antony Samson, l'ex della giovane uccisa a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Studente di architettura e dipendente di Mc Donald. Di questo si occupava Marc Samson, ex fidanzato di origine filippina accusato dell'omicidio di Ilaria Sula, 22 anni di origini albanesi. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un dirupo a Capranica Prenestina, e non a Poli, come diffuso subito dopo il macabro ritrovamento. La vittima del femminicidio, originaria di Terni, condivideva un appartamento con altre studentesse in via Tiburtina 86 a San Lorenzo. Il cadavere della 22enne è stato portato all’istituto di medicina legale del Verano a Roma.

Il giovane sarebbe stato portato in Questura la scorsa notte e nel corso dell'interrogatorio avrebbe sostanzialmente ammesso le sue responsabilità indirizzando gli inquirenti alla individuazione del corpo in un dirupo nella zona di Poli. Dopo avere chiuso il corpo in una valigia, con la propria auto ha raggiunto la zona dove ha poi gettato la valigia. Gli inquirenti sono in cerca del cellulare della ragazza che il giovane avrebbe buttato in un tombino a Roma. Lo avrebbe usato durante il periodo in cui la giovane era data per scomparsa. Stando alle prime informazioni, il giovane avrebbe accoltellato più volte la 22enne nell’appartamento di via Homs al quartiere Africano doveva viveva coi genitori.

"Sono rimasto colpito, è una cosa bruttissima e triste. Inimmaginabile per certi versi. È un ragazzo gentile, educato che viveva qui con i genitori mai una parola fuori posto.

Non avrei mai immaginato una cosa del genere", ha raccontato Giovanni Spanò, dentista che lavora nello studio che si trova accanto all'appartamento di Samson. "Una famiglia seria, lavoratrice, con i piedi per terra - ha aggiunto - Lui l'ho incontrato lunedì scorso, era sorridente, mi ha salutato, non ho notato nulla di particolare".