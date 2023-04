"Emanuela e l'altra 'zozzetta'...": violenza choc sul giornalista che indaga sul caso Orlandi

Un ex appartenente alla Banda della Magliana, poi divenuto collaboratore di giustizia e oggi volontario attivo a favore delle persone con disabilità demolisce le dichiarazioni rese da un uomo vicino a Enrico De Pedis delle quali è entrata in possesso la famiglia di Emanuela Orlandi, scomparsa a 15 anni il 22 giugno 1983.

Le dichiarazioni in questione, raccontate ai media da Pietro Orlandi che nei giorni scorsi è stato ricevuto in Vaticano, hanno sollevato un polverone: il presunto uomo vicino a De Pedis, boss della Magliana detto “Renatino”, avrebbe infatti accusato Papa Giovanni Paolo II di condurre una vita peccaminosa e fuori dai canoni della Chiesa. L’uomo si chiama Marcello Neroni e nel suo audio parla di “ Emanuela e quell’altra ‘zozzetta’ ”, espressione misteriosa - poiché si potrebbe supporre che l’altra ragazza chiamata scurrilmente possa essere Mirella Gregori, adolescente scomparsa anche lei nel 1983. L’inviato del programma Francesco Paolo Del Re ha provato a intervistare Neroni: dopo aver citofonato all’abitazione dell’uomo, è stato raggiunto dal figlio di questi, che dapprima lo ha minacciato di sguinzagliare il cane, e successivamente gli ha rotto il microfono.

Se n’è parlato a “Chi l’ha visto?”, dove appunto è stato ospite Antonio Mancini, ex della Banda della Magliana oggi impegnato nel sociale. “ Ci tengo a dire - ha esordito Mancini riferendosi alle accuse all’ex pontefice - che quando ho letto tutte queste cose su Internet, le dichiarazioni del Neroni, la prima cosa che ho pensato è: se questo è il confessore di De Pedis, io sono Gianna Nannini ”. Mancini ha anche affermato che le dichiarazioni di Neroni sul Papa sono estremamente fantasiose, ipotizzando l’impossibilità di un “ Papa Belushi ”, accostando così Wojtyla a John Belushi, attore dalla vita sregolata protagonista di “The Blues Brothers”. Ovvero due personalità lontanissime tra loro.

Mancini ha raccontato di conoscere Neroni dagli anni ’60, da quando Roma era “ malavitosa, ma non criminale ”. Pare che Neroni, stando alla narrazione di Mancini, fosse dotato di un particolare talento, tanto che sarebbe stato mandato dalla Banda in "missioni" dedicate a minacce ed estorsioni. Però, prosegue Mancini, Neroni “ parlava più con le guardie che con i compagni suoi, Renatino lo trattava come un tirapiedi ”. Difficile quindi immaginare che fosse un uomo vicino a De Pedis, che tra l’altro lo teneva all’oscuro delle somme da “riscuotere”, come risulta da una documentazione fornita da Mancini.