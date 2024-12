Le entra in casa e tenta di violentarla mentre dorme: la follia dello straniero a Genova

Ascolta ora 00:00 00:00

Stava dormendo nel proprio letto, in una notte all'apparenza come tante altre. Solo che al suo risveglio ha trovato accanto a sè uno sconosciuto completamente nudo, introdottosi furtivamente nella sua abitazione, il quale avrebbe cercato di violentarla. Questo, stando a quanto riportato oggi dalla testata online GenovaToday, l'incubo vissuto da una donna di 62 anni nel capoluogo ligure. In manette, a seguito dell'intervento dei poliziotti, è finito un cittadino bengalese di 37 anni risultato essere oltretutto già noto alle forze dell'ordine a causa di un paio di precedenti, accusato di violenza sessuale e violazione di domicilio. Un episodio verificatosi nelle scorse ore a Genova, più precisamente nel quartiere di Albaro. Secondo quanto ricostruito dalla squadra volante della polizia, lo straniero non avrebbe scassinato alcuna serratura: sarebbe entrato in casa della donna utilizzando una chiave di riserva che la sessantaduenne stessa custodiva in un anfratto vicino alla porta d'ingresso.

Proprio sulla base di tutto ciò quindi, gli investigatori sospettano che il bengalese avesse già osservato in precedenza i movimenti e le abitudini della vittima, sapendo dove prendere le chiavi per poter entrare indisturbato. L'uomo avrebbe quindi aspettato il buio, per poter agire: una volta assicuratosi che l'anziana stesse dormendo e che non vi fosse nessuno, sarebbe entrato dalla porta. Una volta dentro, si sarebbe denudato del tutto, infilandosi poi nel letto su cui la donna dormiva. Ed a quel punto, il trentasettenne avrebbe tentato di assalirla sessualmente. La padrona di casa, seppur in preda allo spavento, è a quanto pare riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto ad una vicina di casa, mettendola al corrente della situazione.

Sarebbe stata proprio quest'ultima a chiamare la polizia, chiedendo l'invio di una pattuglia nel minor tempo possibile dopo aver denunciato il pericolo corso dalla dirimpettaia. All'arrivo sul degli agenti l'uomo si trovava, ancora nudo, nel giardino dell'aggredita: i suoi abiti erano rimasti ancora in salotto, dove li aveva abbandonati al momento del suo ingresso. Interrogata dali investigatori, la donna ha detto loro di non conoscere il suo aggressore e di non essere uscita di casa nelle ore immediatamente precedenti ai fatti. Il trentasettenne è stato così arrestato: dovrà come detto rispondere delle accuse di violazione di domicilio e si violenza sessuale.

Dagli accertamenti successivamente condotti sul suo conto è inoltre emerso come a suo carico ci fossero già due precedenti specifici: uno del 2021 ed un altro risalente allo scorso novembre. E nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci nuovi sviluppi.