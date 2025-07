Paura a Roma, esplode distributore gpl. Almeno 20 feriti, danni ai palazzi e residenti in fuga

Diversi feriti tra cui alcuni esponenti delle forze dell’ordine, un vigile del fuoco, soccorritori del 118 e passanti. E poi automobili in fiamme. È il bilancio tragicamente provvisorio dell’esplosione avvenuta a Roma, in via dei Gordiani al quartiere Prenestino questa mattina alle 8. La causa sarebbe da individuarsi in un incidente a un distributore di Gpl: qui sarebbe avvenuto il distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione.

Ma il boato non si è avvertito solo nel quartiere e le zone limitrofe: residenti hanno lanciato l’allarme, prendendo d’assalto i numeri d’emergenza, in diverse parti della Capitale, tra cui perfino in centro. Dopo il boato si è sollevata una nuvola di fumo nero. Tanta paura inoltre, poiché l’esplosione si è verificata nei pressi di una scuola per l’infanzia, in questi giorni aperta per il campo estivo: la scuola, che ospitava 15 bambini, è stata evacuata e l’area dell’esplosione circoscritta. Intanto, su disposizione delle forze dell’ordine, è stata chiusa la fermata Teano della metro C.

Tra le persone rimaste ferite si annoverano almeno 10 poliziotti intervenuti immediatamente dopo il boato: i militari sono stati trasportati al pronto soccorso del Vannini e al policlinico Umberto I. Pare che anche un vigile del fuoco sia ferito: i pompieri erano già sul posto al momento dell’esplosione, poiché erano stati chiamati a causa dell’urto di un camion contro una conduttura. Anche il pompiere colpito dall’esplosione è stato condotto in ospedale. Stessa situazione per un’ambulanza con gli operatori del 118, alcuni dei quali sono rimasti feriti anch’essi, oltre a passanti della zona. In totale, ci sono al momento 5 persone ricoverate e una ventina di feriti tra cui un carabiniere: i feriti avrebbero riportato lievi ustioni e ferite dovute allo scoppio di vetri.

Le testimonianze sono vivide e spaventose. “ Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un'esplosione fortissima, sembrava una bomba ”, ha raccontato un residente del Prenestino. A cui ha fatto eco un altro testimone che invece è residente a Centocelle: “ Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato al terremoto ”. Un altro residente, riferisce Repubblica, ha raccontati di aver “visto volare in aria pezzi di ferro, forse di auto”.

Gravi danni pure agli edifici circostanti: a causa dell’onda d’urto, sono andati in frantumi i vetri delle case e sto stati danneggiati gli intonaci dei diversi palazzi, mentre le fiamme hanno raggiunto anche un deposito giudiziario, alimentando ulteriormente il rogo. L'esplosione ha comunque portato all'evacuazione volontaria delle persone dagli edifici: la percezione del pericolo era stata preceduta da un odore intenso di gas.

Intanto la procura di Roma è in attesa delle informative di vigili del fuoco e polizia.

L’intenzione dei pm, coordinati dal procuratore aggiunto, è di aprire un fascicolo di indagine, tanto più che le cause della deflagrazione sono in via di accertamento.

News in aggiornamento