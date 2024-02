Un "fantasma": il mistero della 17enne scampata alla strage di Palermo

C'è un mistero, uno dei tanti, che avvolge la macabra strage familiare avvenuta ad Altavilla Milicia e riguarda la figlia 17enne di Giovanni Barreca, l'unica dei tre fratellini sopravvissuta all'agghiacciante massacro familiare. La ragazza, che ora si trova in una comunità protetta di Novara, è stata risparmiata dal padre. Perché? Si chiedono gli inquirenti che, nella giornata di oggi, interrogheranno il muratore accusato del plurimo omicidio. A breve saranno sentiti anche Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia di Palermo che potrebbe in qualche modo aver "ispirato" la mattanza.

Chi è la 17enne sopravvissuta al massacro

La 17enne non possiede un account social. Quei pochi che hanno incrociato il suo sguardo la descrivono come " schiva e molto riservata ". " Non saprei neanche dire com'è ", racconta al quotidiano La Repubblica Giovanni, un vicino di casa della famigla Barreca. " Anche io non la riconoscerei per strada " aggiunge la nuora, che di tanto in tanto scambiava quattro chiacchiere con Antonella Salamone, la moglie del muratore verosimilmente uccisa durante il "rito di purificazione" e data alla fiamme. I conoscenti del 54enne sembrano certi che la ragazza fosse " la prediletta del padre ". E ancora: " Lui cercava di accontentarla in tutto ". Ma qualcosa, e anche di più, non torna in questa terribile storia.

Cosa ha raccontato la ragazza

Quando i carabinieri sono entrati nella "villetta degli orrori", la ragazza era distesa sul letto della sua stanza in stato catatonico. " Hanno fatto un esorcismo " ha surrato ai militari dell'arma. E poi: " Volevano liberarli dal demonio ". A quanto trapela, nonostante lo choc, la 17enne avrebbe fornito ulteriori dettagli sulla coppia dei "fratelli di Dio", Fina e Carandente, che sarebbero coinvolti nel massacro. Ma ancora non è chiaro se abbia assitito alla mattanza oppure sia stata narcotizzata. È stata drogata? Lo diranno gli esami tossicologici a cui la giovane è stata sottoposta nella giornata di ieri.

I dubbi

Alcuni conoscenti hanno assicurato che il cellulare della ragazza squillava fino a sabato. Perché non ha risposto alle chiamate? Per quale motivo non ha dato l'allarme? Gli investigatori non escludono che la 17enne possa essere stata costretta a partecipare al macabro rituale. Intanto in paese si momormora che negli ultimi tempi fosse molto cambiata. Si era chiusa in se stessa, non frequentava più le amiche, e pare avesse una sorta di venerazione per il padre. È stata plagiata? Se sì, da chi? Domande che al momento restano ancora senza risposta, mentre si allunga l'ombra nera di una setta religiosa sul terrificante massacro.