Fermato in Francia il giovane sospettato per la morte della 22enne ad Aosta

È stato fermato in Francia il giovane italo-egiziano sospettato per la morte della 22enne francese trovata senza vita in una chiesa diroccata a La Salle, in Valle d'Aosta, lo scorso venerdì. Le ricerche all'estero sono scattate subito dopo il racconto di alcuni testimoni che, nei giorni precedenti al ritrovamento del cadavere, avevano visto il ragazzo in compagnia della vittima.

Chi è il sospettato

A quanto trapela, il giovane è stato individuato dalla polizia francese nella zona di Grenoble. Gli investigatori sono risaliti all'identità del fuggitivo - era ricercato da 48 ore - grazie ad alcune testimonianze e dai filmati delle telecamere di sorveglianza puntate non distante dal piccolo borgo di La Salle. " Aveva i capelli ricci neri e la carnagione olivastra - aveva raccontato a La Stampa un residente che lo aveva incrociato giorni prima della macabra scoperta - Si esprimeva in un buon italiano, anche se non sembrava italiano. Era molto più giovane di lei, non dico minorenne ma quasi. Non sembrava un tipo violento, tutt'altro. Non sembrava nemmeno uno con problemi di droghe. Con me è stato gentile ".

Il giallo del furgone

Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia raggiunto la Francia con i mezzi propri o con altri di fortuna. Fino a lunedì si era parlato di un furgone rosso o bordeaux che sarebbe stato avvistato da alcuni residenti di La Salle. Circostanza poi smentita dal supertestimone: " Quei due ragazzi - aveva detto l'uomo riferendosi alla 22enne francese e al suo accompagnatore - volevano andare a campeggiare sulle montagne. Per questo so che non esiste il furgone di cui ho sentito parlare al telegiornale. Mi hanno chiesto indicazioni per la fermata del pullman, io li ho accompagnati e li ho visti salire a bordo ".

L'ipotesi dell'omicidio

Intanto la Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio. Un'ipotesi suffragata dalla relazione preliminare dell'autopsia consegnata ieri pomeriggio dal medico legale Roberto Testi. La vittima è morta a causa di una grave emorragia provocata da due lesioni, probilmente inferte con un coltello, al collo e all'addome. Ma non sono escluse altre piste investigative, come quella di un rituale macabro.

Al riguardo gli inquirenti non si sbilanciano: sulle indagini vige il massimo riserbo.