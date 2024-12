La figlia, vittima di abusi, si uccise: genitori si tolgono la vita a due anni di distanza

Ascolta ora 00:00 00:00

Non hanno evidentemente retto all'enorme dolore per la scomparsa della loro figlia Chiara Giacoletto, vittima da giovanissima di abusi sessuali, la quale si tolse la vita nel 2022 a 28 anni. E nei giorni scorsi, i coniugi Alessandro Giacoletto e Cristina Masera hanno deciso di farla finita a circa due anni da quel drammatico evento, per una vicenda che ha sconvolto la comunità di Orbassano (in Piemonte, nell'area metropolitana di Torino). Due professionisti conosciuti a livello locale: lui aveva 64 anni ed era un medico di famiglia, lei ne aveva 59 e lavorava come farmacista. Stando a quanto riportato oggi dalla stampa piemontese, marito e moglie sono stati trovati in gravissime condizioni lo scorso 9 dicembre dopo aver assunto tranquillanti ed essersi iniettati una dose di insulina, nel garage della loro abitazione.

Nonostante gli sforzi compiuti dai sanitari ed il successivo ricovero in ospedale, per entrambi non c'è stato nulla da fare. Cristina è morta dopo nove giorni di ricovero, lo scorso 17 dicembre, mentre Alessandro se n'è andato nelle ore immediatamente precedenti al Natale. Qualche giorno prima, lo scorso 4 dicembre, in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Eco del Chisone, i due avevano a quanto pare ricordato il dolore vissuto per la morte della loro figlia, spiegando come a spingere la ventottenne a compiere l'estremo gesto furono gli abusi sessuali subìti da bambina da un parente che a partire dai 23 anni iniziarono a causarle attacchi di panico ed ansia. Fu la ragazza stessa a quanto sembra a rivelare ai genitori, che ne erano all'oscuro, l'origine del suo malessere. Ma trovò la forza di far sapere loro quel che aveva passato solo nel 2022, poco prima di andarsene lasciando una lettera.