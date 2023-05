Il cadavere di donna sulla spiaggia: choc a Passoscuro

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nella mattinata di oggi, lunedì primo maggio, su una spiaggia del litorale romano di Fiumicino. Da i primi accertamenti medico legali sul cadavere risultano segni di permanenza recente in acqua. L'identità della vittima, dai tratti caucasici, è ancora incerta: potrebbe avere attorno ai 40/45 anni.

Il ritrovamento del cadavere

Stando a quanto apprende l'Ansa, il cadavere è stato ritrovato sul bagnasciuga della spiagga di Passoscuro, litorale nord di Fiumicino. A lanciare l'allarme, attorno alle ore 7.45 di questa mattina, è stato uno sconosciuto con una telefonata al Nue che, registrata la segnalazione, ha attivato immediatamente la sala operativa della capitaneria di Civitavecchia. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Roma e i sanitari del 118.

Le ipotesi

Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi. La donna indossava una camicia, un paio di leggins e una giacca a vento. Purtroppo non aveva documenti con sé, circostanza che rende ancora più difficile l'identificazione. Da una prima ispezione cadaverica sembrerebbe trattarsi di una 40enne caucasica. Quanto alle circostanze del decesso, invece, bisognerà attendere l'esito dell'autopsia che potrebbe essere eseguita già nelle prossime ore. Oltre al medico legale, sul posto sono arrivati anche gli esperti della Scientifica per i rilievi del caso. I militari della Capitaneria di Porto stanno proseguendo nella ricognizione sia via terra e che via mare nel tentativo di recuperare eventuali effetti personali della vittima.