Foggia, ucciso lo storico boss mafioso Salvatore Prencipe

È stato ucciso con due colpi di arma da fuoco (forse un fucile) uno storico capomafia di Foggia, il boss Salvatore Prencipe, 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese. L'omicidio è avvenuto in viale Kennedy, periferia del capoluogo che fa parte del quartiere Cep nella sera di ieri sabato 20 maggio, intorno alle ore 21.

Cosa è accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il boss si trovava dentro la sua auto nei pressi dell'abitazione quando è stato raggiunto da uno o più sicari a bordo di un'auto (probabilmente una Fiat Grande Punto) che hanno aperto il fuoco uccidendolo. La macchina è stata poi ritrovata dall'altra parte della città in fiamme in via Sprecacenere come scrive il Corriere: è chiaro che, così facendo, i sicari hanno eliminato ogni eventuale traccia mentre sono in corso le indagini della Squadra Mobile della Questura di Foggia. Alla base del gesto ci sarebbe stato un regolamento di conti tra i clan criminali dell'area foggiana che la Direzione nazionale antimafia considera tra le più pericolose dell'intero territorio nazionale.

Chi era il boss Prencipe

Mentre sono stati già disposti esami e perquisizioni per chiarire le esatte dinamiche dell'omicidio di ieri sera, il boss foggiano è stato un elemento di spicco soprattutto nel decennio compreso tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila: il 21 settembre 1999 era già sopravvisuto miracolosamente a un tentato omicidio quando si trovava davanti a un bar di Via Fania, il bar Elia, nel momento in cui due killer arrivati in moto aprirono il fuoco contro Prencipe e altri due esponenti mafiosi: tutti e tre rimasero illesi mentre morì un uomo che si trovava all'interno del locale per festeggiare il suo onomasticoi, il 62enne pensionato Matteo Di Candia a causa di un proiettile vagante.