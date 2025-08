Orrore in Francia: trovato un corpo sventrato e "messo a forma di croce"

Una scoperta raccapricciante che ha scosso la Francia e soprattutto la città di Amiens, a Nord di Parigi: un uomo di 32 anni è stato ritrovato sgozzato e sventrato nella giornata di ieri, lunedì 4 agosto, in una vasta area dove si trovano due campi da tennis e un parco giochi per bambini a Pont-de-Metz nella periferia cittadina. Secondo il quotidiano Le Parisien, la Procura della città francese ha aperto un'inchiesta penale per omicidio volontario.

La scoperta dell'escursionista

Ad avvisare le forze dell'ordine che sono accorse numerose assieme alla polizia scientifica è stato un escursionista che non credeva ai suoi occhi. Dalle prime ricostruzioni il cadavere sarebbe stato abbandonato ma con il corpo "messo in scena" e con una "forma di croce": Oltre ad essere stato squartato, sono stati ritrovati colpi di coltello al livello del collo e sulla schiena. La scena del crimine che viene setacciata palmo per palmo è stata interdetta al pubblico e ai media. Nel primo pomeriggio di lunedì sul luogo del ritrovamento erano presenti ancora una ventina di agenti per controllare un sentiero fiancheggiato da cespugli alla ricerca di indizi. " Risultati più ampi ", ha dichiarato una fonte della polizia ai media.

Le parole del sindaco

Dalle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Pont-de-Metz, Loic Bulant, il corpo è stato ritrovato " sgozzato, col ventre aperto, eviscerato e soprattutto, apparentemente disposto in croce ". A prima vista anche gli agenti sono rimasti " molto turbati da quanto scoperto " come fossero dentro un film dell'orrore. Il sindaco ha precisato, pur non rilasciando le generalità della vittima, che fosse comunque " originaria di Amiens ".

Sempre secondo il primo cittadino, il luogo in cui si è consumata la tragedia normalmente tranquillo e lì "i bambini possono giocare, passare le loro giornate, dove si fanno pic-nic in famiglia ".

non abbiamo mai avuto problemi

almeno per un po' di tempo

A Pont-de-Metz "" ha dichiarato ai media locali Florian Hollemaert, 36 anni, che solitamente passeggiava in quei luoghi con il figlio. Visibilmente scosso dalla macabra ha scoperta, l'uomo ha detto che in quell'era non metterà più piede "".