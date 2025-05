A Garlasco spunta un "martello". Ora un test dirà se è l'arma del delitto

Ascolta ora 00:00 00:00

Un oggetto di metallo, molto simile a un martello. Anche se a prima vista piuttosto diverso, nelle sue caratteristiche, da quello mancante descritto dalla famiglia Poggi. Lo ha restituito, insieme a diversi altri oggetti, il canale Tromello, non lontano da Garlasco, dopo essere stato dragato ieri nel corso delle operazioni effettuate dai vigili del fuoco e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

In teoria potrebbe essere compatibile con l'arma del delitto, che mai è stata ritrovata nel corso delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a ventisei anni dopo avere aperto la porta di casa al suo assassino.

Che, per le sentenze passate in giudicato, è ancora uno solo: il fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere e che a breve finirà di scontare la sua pena. L'oggetto in questione dovrà comunque essere analizzato e per questo servirà una perizia tecnica.

