Genova: grossa frana dopo galleria del Pizzo tra Arenzano e il capoluogo

Grossa frana questa sera sull'Aurelia tra il comune di Arenzano e l'inizio del comune di Genova all'altezza della galleria del Pizzo, sul lato genovese. Un grosso distacco di materiale roccioso con terra e massi sono precipitati sulla carreggiata dal versante sovrastante coprendo entrambe le corsie di marcia; sul posto i vigili del fuoco dalla centrale di Genova.In corso verifiche sulla presenza di eventuali mezzi coinvolti. L'area in passato è già stata coinvolta da un precedente distacco franoso dal lato del comune di Arenzano poi messo in sicurezza. Il versante franato è di circa 150 metri.
