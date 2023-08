La riunione condominiale, la rissa, le bastonate: 58enne ucciso a coltellate a Santa Margherita Ligure

Lite condominiale sfocia nel sangue e si conclude con un omicidio. È successo nel corso della serata di ieri, sabato 19 agosto, a Santa Margherita Ligure (Genova), e a finire in manette è stato un italiano di 58 anni.

Cosa è accaduto

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita e del Nucleo Investigativo di Genova. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'omicidio si è verificato al termine di una comune riunione di condominio.

Intorno alle ore 21, la vittima, il 35enne Alessio Grana, si sarebbe presentata alla porta del vicino di casa, il 58enne. Fra i due sarebbe cominciato uno scontro verbale molto acceso. Armato di un bastone e, forse, in stato di alterazione psicofisica, il 35enne si sarebbe scagliato contro l'uomo più grande, riuscendo a colpirlo, e a quel punto il 58enne avrebbe estratto un coltello, rispondendo all'attacco.

La colluttazione, purtroppo, è terminata nel peggiore dei modi. Il 58enne ha infatti colpito il più giovane al torace, ferendolo in modo grave. Resosi conto dell'accaduto, l'uomo ha poi provveduto a contattare personalmente i soccorsi.

Le indagini

A raggiungere l'abitazione di via Costamezzana gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. Malgrado l'intervento dei soccorsi, non è stato possibile fare nulla per il 35enne, che è deceduto a causa delle ferite riportate. Il 58enne è stato invece trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per essere medicato: la colluttazione, infatti, aveva provocato alcune ferite di entità lieve.

Il 58enne è stato poi ascoltato dal magistrato di turno che ha disposto nei suoi confronti l'arresto per omicidio. L'uomo è assistito dall'avvocato Claudio Zadra. In questo momento si sta valutando la possibilità di invocare la legittima difesa.