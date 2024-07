Giacomo Bozzoli, braccato in tutto il mondo e sparito nel nulla. Il suocero: "Costituisciti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora nessuna traccia di Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio e gettato il cadavere in un forno della fonderia di famiglia, a Marcheno, in provincia di Brescia, la sera dell'8 ottobre 2015. L'uomo è in fuga assieme alla compagna, Antonella Colossi, e al figlioletto di quasi 9 anni. Secondo quanto avrebbe riferito il suocero agli inquirenti, i tre si troverebbero " in una località imprecisata della Francia " per festeggiare il compleanno del bambino. Dopodiché potrebbero rientrare in Italia, almeno questo è l'auspicio. Daniele Colossi ha anche rivolto un appello al genero: " Giacomo, costituisciti ".

Ricercato in tutto il mondo

Bozzoli sembra svanito nel nulla. Sta di fatto che, come hanno rivelato fonti inquirenti all'Adnkronos, ormai è " braccato ". Dopo il decreto di latitanza firmato ieri mattina dal giudice della prima sezione penale del Tribunale di Brescia, Roberto Spanò, in serata è stato emesso il mandato di arresto internazionale valido anche fuori dai Paesi dell'area Schengen. Tradotto: lo cercano in tutto il mondo. Tuttavia appare assai improbabile che il 39enne possa aver raggiunto una località esotica, visto che ha il passaporto scaduto.

Il padre: "Mio figlio è innocente"

Sono ore di apprensione per tutti i familiari. Adelio, il papà di Giacomo, ha ribadito in un’intervista al quotidiano La Repubblica di credere fermamente all’innocenza del figlio e di non avere sue notizie. " Se sapessi dov'è ora mio figlio andrei a dirgli che è il momento di pensare solo alla sua famiglia, al mio nipotino. - spiega - Ognuno può immaginare cosa prova un padre che vede il proprio figlio innocente condannato all'ergastolo dopo nove anni di processi. La sua scomparsa è una sorpresa, oltre che un incubo, anche per me ".

L'appello del suocero: "Giacomo, costituisciti"

Daniele Colossi, il papà di Antonella, è molto provato. " Questa vicenda mi sta distruggendo. - dice - Mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino ".

Per quanto mi riguarda posso solo dire che nella vita ho sempre lavorato onestamente e rispettato la legge. Mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti perché credo sia la cosa migliore per tutti"

Spero che questa vicenda si concluda al più presto

Quanto alla decisione della Cassazione che ha confermato l'ergastolo per il genero, il suocero di Bozzoli preferisce non sbilanciarsi: ". Poi conclude: "".