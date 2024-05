Il giallo del movente e i messaggi. I genitori della vigilessa: "Vogliamo sapere perché è morta"

Chiedono che " sia fatta chiarezza " i genitori di Sofia Stefani, la ex vigilessa di 33 anni uccisa dal collega Giampiero Gualandi giovedì pomeriggio negli uffici della sede provinciale del comando della polizia locale di Anzola dell'Emilia, nel Bolognese. Il 63enne, arrestato con l'ipotesi di reato omicidio volontario, questa mattina ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande gip ribadendo la tesi dell'incidente: " È stata una tragica fatalità ", le parole dell'indagato. Una versione che, però, non convince gli investigatori. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella della pista sentimentale. La convalida del fermo è attesa per oggi pomeriggio.

Il giallo del movente e i messaggi

La tragedia si è consumata in soli tre minuti. Sofia è stata colpita alla testa da un proiettile solo esploso dalla pistola d'ordinanza custodita da Gualandi. Il 63enne ha spiegato che l'arma, una rivoltella semiautomatica calibro 9 corto, era sulla scrivania e dunque il colpo sarebbe partito " accidentalmente " durante le operazioni di pulitura della stessa. Al netto della dinamica, nell'ipotesi dell'omicidio volontario, resta da accertare l'eventuale movente. Stando a quanto è emerso in queste ore, sembra che tra l'agente e l'ex vigilessa ci fosse una relazione sentimentale. A riprova della liaison (lui è sposato e ha due figli) ci sarebbero alcuni sms che i due si sarebbero scambiati nei giorni e nelle ore precedenti all'ultimo incontro. Il condizionale d'obbligo visto che sulla questione gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Del resto, nell'ipotesi contraria, ovvero quella dell'incidente, bisognerà capire perché la vittima era negli uffici della "Casa Gialla" dal momento che non le era stato rinnovato il contratto di lavoro.

I genitori di Sofia "sono devastati"

Intanto, ieri, ad Anzola i negozi sono rimasti chiusi e le bandiere del Comune esposte a mezz'asta in segno di lutto. Anche la piccola comunità di Zola, dove Sofia viveva assieme ai familiari, è sotto choc. I genitori della 33enne, devastati dal dolore, hanno preferito non rilasciare dichiarazioni alle decine di cronisti che li hanno raggiunti. A parlare per loro è il sindaco Davide Dall'olmo: " Sono disperati, disorientati, hanno mille interrogativi, - ha detto il primo cittadino di Zola a Repubblica - sono privi di molte risposte, non comprendono il quadro, chiedono sia fatta chiarezza ".

Il cordoglio

Tanti sono in queste ore i messaggi di cordoglio che affollano i profili social di amici e conoscenti della ex vigilessa. Qualcuno si stringe al dolore di papà Bruno e mamma Angela: " Vi penso attraverso i ricordi con profondo cordoglio in questo straziante momento, vi voglio bene ". E ancora: " Un abbraccio forte ad Angela e Bruno. Sofia la ricordo bene come coetanea dei nostri figli, interessata ai destini della nostra polis, come i suoi genitori ".

La polisportiva di patinaggio Orizon ha voluto ricordare Sofia con una foto: "Vogliamo ricordarti così, felice, solare, libera come ti abbiamo conosciuto", recita il messaggio a corredo della immagine.