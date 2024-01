Il giallo di Pierina: spunta il video del furgone che investì suo figlio

Se resta ancora senza indagati il giallo di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa il 3 ottobre 2023 in un vano sotterraneo, attiguo ai garage, della casa in un condominio di via del Ciclamino a Rimini, c’è un’altra indagine che potrebbe chiarire alcune cose, o forse no. È infatti difficile dire se l’incidente occorso al figlio Giuliano Saponi il 7 maggio precedente sia legato all’omicidio della madre: apparentemente i fatti appaiono essere una tragica coincidenza, in cui c’è solo un punto in comune, ovvero la necessità di individuare i responsabili dei due fatti.

E ora il mistero dell’incidente di Saponi potrebbe essere a una svolta: in un video, come riporta il Resto del Carlino, si vede un furgone bianco allontanarsi dal luogo dell’incidente in via Coriano alle 5.20 del mattino. Un percorso, quello della casa di via del Ciclamino, in bicicletta, verso il lavoro, insolito, è stato detto in precedenza, per Saponi: questo dovrebbe fugare i dubbi di un presunto agguato, peraltro avvenuto in una strettoia in cui lo specchietto di un furgone potrebbe averlo colpito mandandolo in coma per molto tempo, uno specchietto compatibile con quello del furgone inquadrato nel video. Si era rimesso e in pochi giorni sarebbe rientrato a casa a ottobre Saponi, quando sua madre è stata uccisa.

Le immagini del filmato, ora nelle mani della polizia scientifica, risentono però di un problema: non sarebbero nitide. Starà ai professionisti delle indagini riuscire a risalire alla targa e a individuare il proprietario dei veicolo. Veicolo che non necessariamente potrebbe risultare coinvolto nell’incidente, ma il cui conducente potrebbe aver visto qualcosa di utile per venire a capo del caso.

Naturalmente si tratta di due indagini diverse: da un lato l’incidente occorso a Saponi, dall’altro l’omicidio con 29 coltellate inflitte alla madre Pierina. In queste settimane l’opinione pubblica si è interrogata se la donna fosse a conoscenza di qualcosa in merito all’incidente del figlio, e se sia accaduto qualcosa di significativo nel microcosmo del condominio di via del Ciclamino, in cui Pierina viveva in un appartamento e il figlio con la famiglia in un altro.

Ma questi interrogativi non solo non hanno ancora una risposta, bensì potrebbero risultare fuorvianti ai fini delle indagini. Così come potrebbe risultare fuorviante lo scandagliare nella vita sentimentale di Saponi, una breve pausa poi sanata con la moglie Manuela Bianchi - a cui è stata attribuita una relazione extraconiugale - nella situazione economica e perfino in quella religiosa, dato che per un periodo l’uomo ha rivestito un’importante posizione al locale tempio dei Testimoni di Geova.