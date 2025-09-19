Giovanna Modogno, chi è la vittima dell'incendio a Milano

- Articolo in aggiornamento -

Si chiamava Giovanna Modugno la donna di 59 anni morta per le conseguenze di un incendio che si è sviluppato all'interno della sua abitazione, in via Forze Armate a Milano, nella mattinata di venerdì 19 settembre. La vittima, originaria di Bari, è stata soccorsa con un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale San Carlo, dove poi è deceduta poco dopo. La polizia è al lavoro per ricostruire le cause del rogo.

La ricostruzione

Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, l’allarme è scattato attorno alle ore 8 di questa mattina. Ad allertare il 115 sarebbe stata una vicina di casa di Modugno. Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco hanno evacuato la palazzina per poter procedere con le operazioni di spegnimento e mettere in salvo gli eventuali feriti. Così sono entrati nell’appartamento da cui sarebbe divampato il rogo e hanno trovato la donna, riversa a terra ma ancora viva, in camera da letto.

Morti la 59enne e il suo cagnolino

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La 59enne è stata trasportata in Codice Rosso nel vicino ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Sarebbe morta per una intossicazione da monossido di carbonio, anche se bisognerà attendere l’esito dell’autopsia, nell’ipotesi in cui venga disposta, per poter accertare le cause del decesso. Nel rogo ha perso la vita anche il cagnolino della donna. Il marito, per fortuna, non era in casa quando è divampato l’incendio.

Le indagini

I primi rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco fanno propendere per un'origine accidentale dell'incendio.

Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, sembra che nella camera da letto della 59enne siano stati ritrovati alcuni mozziconi di. Al momento non risultano altre persone ferite o abitazioni danneggiate. La strada in cui è divampato il rogo è stata chiusa al traffico.