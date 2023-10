Quegli insoliti incidenti tra i conoscenti di Pierina

Ci sono eventi insoliti e coincidenze drammatiche a margine dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini lo scorso 3 ottobre. Si è a lungo parlato di alcuni presunti contrasti della vittima con la nuora Manuela Bianchi, ma né quest’ultima né altri conoscenti della donna sono indagati attualmente.

In questi giorni è stato sequestrato dagli inquirenti lo smartphone della figlia di Manuela, nipote di Pierina, mentre al fratello Loris Bianchi, nella cui auto sono state trovate tracce biologiche dalla natura ancora sconosciuta, è stato sequestrato un raschietto, uno strumento di lavoro.

Il primo dettaglio misterioso che emerge ora, è che tre settimane prima della sua scomparsa, pare che Pierina, al telefono in viva voce sul balcone, potrebbe aver pronunciato la frase: “ Manuela è una zocc… e suo fratello è il suo protettore ”. La frase, è stato detto inizialmente a Quarto Grado, sarebbe stata ascoltata involontariamente e riportata dalla vicina Valeria Bartolucci, che però ha smentito: “ Mai detta quella frase a Loris né a Manuela. Questa frase non l’ho mai, mai, riferita a nessuno ”. Dal canto suo Loris ha ribattuto: “ Parlerò con Valeria, ho capito male io, ma non mi pare. Era un giorno particolare, posso aver capito male o lei potrebbe essersi espressa male ”.

Sicuramente i giorni dell’omicidio sono stati concitati nel condominio di via del Ciclamino in cui si è consumato il delitto. Ed è stato riportato che Loris avrebbe pronunciato con più soggetti la frase: “ Giustizia è stata fatta ”. In realtà, l’uomo ha spiegato a Quarto Grado: “ Ho voluto fare l’investigatore, nel senso che mi è venuto l’istinto di fare così, di vedere una reazione. È stato un viaggio mentale del momento ”. In altre parole, Loris pare stesse cercando di capire se qualcuno nutrisse astio nei confronti di Pierina.

Quello che è certo è che la zona e i suoi abitanti sono stati al centro di insoliti incidenti nel tempo: nei giorni scorsi è emerso come una donna, a poche decine di metri di distanza, sia stata accoltellata. Tra il 2005 e il 2006 il condominio è stato oggetto di un incendio doloso, pare appiccato da un gruppo di piromani: l’innesco però si trovava sotto l’auto guidata da Pierina al tempo. La stessa Pierina nel 2023 ha avuto un incidente con la Panda nel suo stesso garage.

C’è poi il misterioso incidente occorso il 7 maggio scorso a Giuliano Saponi, figlio di Pierina: non si sa ancora se si sia trattato di un’aggressione, ma gli inquirenti sembrano propendere per un incidente stradale. La moglie Manuela poi, il 23 luglio, era scivolata in bagno, rompendosi le costole e un dito del piede, mentre il giorno prima dell’omicidio il vicino Louis Dassilva ha avuto un incidente in moto, risultando ferito al costato e al ginocchio sinistro.