"Ha sempre voluto essere famosa". La smentita dei genitori di “Maddie”

Julia Faustyna non sarebbe Maddie McCann. A dirlo è un investigatore privato, ma soprattutto i genitori della 21enne polacca che da giorni chiede a gran voce di effettuare un test del Dna, al fine di risalire alla propria identità.

Maddie era una bambina quando scomparve il 3 maggio 2007 nel corso di una vacanza con i genitori in Portogallo. Gerry e Kate McCann non hanno mai smesso di cercarla, anche se secondo gli investigatori britannici la bambina sarebbe stata uccisa subito dopo il rapimento. Se fosse viva avrebbe però 19 anni, un fattore che non trova corrispondenza in Julia.

“ Non credo sia lei - ha affermato l’investigatore Marco Francisco, che in passato ha lavorato proprio per i McCann - Ha occhi simili, e anche la forma del viso, le orecchie, le labbra, lo spazio tra i denti ”. L’investigatore ha eseguito dei test biometrici per giungere a questa conclusione.

I genitori di Julia smentiscono anche loro l’eventualità che la figlia sia in realtà Maddie. “ Abbiamo sempre cercato di aiutarla a rimettersi in piedi - hanno spiegato i Faystyna attraverso la rete benefica polacca Missing Years Ago - Julia è oramai maggiorenne. Se ne è andata da tempo via di casa. Una volta voleva diventare una cantante, poi una modella. Insomma, ha sempre voluto essere popolare. E per quello che sta succedendo ora è riuscita ad avere un milione di follower. Temiamo che il suo comportamento porti a un'inevitabile conseguenza. Internet non dimentica, ed è ovvio che Julia non è Maddie. Siamo devastati da questa situazione ”.

Julia aveva spiegato sui suoi canali social di essersi identificata con Maddie dopo un’allusione della nonna. Ha raccontato di non avere grandi ricordi dell’infanzia, a parte una vacanza in un albergo tutto bianco vicino al mare. E ha mostrato una macchia sull’occhio, affermando si tratti del coloboma che caratterizza l’occhio destro di Maddie. Ha aggiunto di essere traumatizzata dagli abusi ricevuti da un uomo che si chiama Ney: Martin Ney è il nome di uno dei sospettati per il rapimento di Maddie, ma è stato scagionato da molto tempo.

Accanto a Julia c’è una medium di nome Fia Johansson, presente sui social con il nickname Persian Medium. La donna aveva lanciato delle predizioni su Maddie e oggi si dice convinta a difendere Julia, in quanto la giovane sarebbe alla ricerca della propria identità. La medium persiana è molto nota alle cronache: ai suoi servizi si rivolgerebbero i vip di Hollywood e pare che più volte abbia aiutato le forze di polizia statunitensi a risolvere casi irrisolvibili.