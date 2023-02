Maddie, dalla Polonia spunta pure la "medium dei vip"

Una giovane polacca afferma di essere Maddie McCann, la bimba scomparsa in Portogallo, durante una vacanza, il 3 maggio 2007. E con lei c’è la medium dei vip americani.

Si chiama Julia la giovane alla ricerca della propria identità: chiede ai genitori di Maddie un esame del Dna per poter confermare o escludere che si tratti di lei. Nel suo profilo Instagram mostra di avere una macchia sull’iride nell’occhio destro, proprio come la aveva la piccola britannica scomparsa, ma c’è anche di più.

Julia afferma di avere solo singoli ricordi della sua infanzia, fino ai 13 anni, a causa di un trauma subito. “ Il mio primo ricordo è una vacanza. C’era un albergo bianco, c’era il mare o forse l’oceano ”, ha spiegato sul suo canale Instagram. Un albergo bianco vicino al mare è la descrizione esatta dall’Ocean Hotel portoghese da cui Maddie scomparve. Ma quanti alberghi vicini al mare, in Europa, sono bianchi? Forse non è esattamente un dettaglio indicativo, anche se forse importante.

Contattata da “Chi l’ha visto?”, Julia ha rimpallato la redazione dalla sua portavoce, Fia Johansson, che sui social network si presenta come Persian Medium, la medium persiana. La donna ha un curriculum di tutto rispetto, con una laurea in psicologia: la prestigiosa rivista Forbes le ha dedicato un articolo, non solo perché a lei si rivolgono le star di Hollywood, ma perché pare sia molto d’aiuto alle forze di polizia statunitensi per risolvere casi molto intricati.

Nel 2019 tra l’altro, Fia Johansson aveva predetto che Maddie fosse ancora viva, che si trovasse in Germania, che avesse una bella voce e che per questo fosse interconnessa con la musica e la danza. Anche Julia ha una bella voce e questo è un dettaglio che combacia con la predizione della medium. La quale, tra l’altro, difende a spada tratta la sua cliente. “ Siamo tutti qui per aiutare i genitori di Maddie a capire chi sia questa ragazza ”, ha spiegato con veemenza in un video, lamentando che ci siano persone pronte ad approfittarsi di lei.

Sul sito ufficiale l’ultimo aggiornamento risale al 3 gennaio 2023 e quindi non c’è nessuna menzione a Julia. Potrebbe non significare nulla, magari solo che con le affermazioni della giovane polacca i McCann stiano procedendo in maniera cauta. Oppure può darsi che non sia stata creduta. Ciò non toglie che anche qualora non si rivelasse essere Maddie McCann, Julia, che è in cerca della sua identità, potrebbe essere un’altra ragazza rapita da bambina e poi adottata da nuovi genitori inconsapevoli di quanto accaduto.