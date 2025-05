"Ha sfiorato un ragazzino". Emanuele De Maria e il rischio di una nuova tragedia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un salto nel vuoto per sfuggire alle conseguenze delle sue azioni. E il rischio enorme di una nuova tragedia. Avrebbe sfiorato un ragazzino di 13 anni, con un "peluche in mano", Emanuele De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio e poi ricercato da venerdì pomeriggio, quando si è lanciato dalle terrazze del Duomo, morendo poi sul colpo. "Ha sfiorato un ragazzino con un peluche in mano. Avrà avuto intorno ai tredici, quattordici anni. Era sotto choc. Per venti minuti è rimasto seduto senza parlare. Gli è precipitato di fianco. Un miracolato", dice Emanuele Sanità, un testimone, al Corriere della Sera. Il tredicenne sarebbe poi rimasto in silenzio per diversi minuti, incapace di parlare, probabilmente per lo choc. "Tutte le persone intorno sono scappate. Pensavano fosse un agguato, una sparatoria. Dal mio ristorante si sono alzati tutti. Era deserto", ancora le parole di Sanità.

La morte di De Maria è avvenuta domenica intorno all'ora di pranzo, nel cuore di Milano. A quell'ora la piazza, come ogni domenica, era gremita di persone: turisti, passanti, famiglie tutti alle prese con lo shopping tipico dei giorni festivi. "Ho visto un corpo scendere - ha continuato il testimone - era vestito di nero scuro, è caduto velocissimo. Ma non pensavo fosse una persona che si stava gettando da quell’altezza".

Il dossier che riguarda il caso di Emanuele De Maria, detenuto per aver sgozzato nel 2016 una 23enne nel Casertano, e con il permesso di uscire dal carcere per lavorare come receptionist, sarebbe sul tavolo del ministero della Giustizia. L'uomo è morto suicida lanciandosi dal Duomo di Milano.

Era ricercato per l'accoltellamento sabato all'alba di un 51enne fuori dall'Hotel Berna di Milano - dove entrambi lavoravano - e sospettato di aver ucciso anche un'altra dipendente dell'albergo, sparita da venerdì e oggi trovata morta tra le sterpaglie del Parco Nord.