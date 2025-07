II cadavere bagnato e la versione dell'amico. Giallo sulla morte di un 35enne a Grosseto

È avvolta nel mistero la morte di un 35enne di Manciano, comune di circa 7mila abitanti in provincia di Grosseto. La vittima, Juri Frullatori, è stata trovata senza vita all'ingresso della palazzina in cui abitava all'alba di domenica 6 luglio. Indossava un paio di pantaloni corti e il corpo era interamente bagnato. " L'ho trascinato io fin lì ", avrebbe raccontato un amico del ragazzo ai carabinieri. Una versione che, secondo quanto riporta maremmaoggi.net, non sembra convincere fino in fondo gli investigatori.

Il ritrovamento del cadavere

A dare l'allarme al 112 sarebbe stato un vicino di casa del 35enne. Il giovane era riverso sulle scale dell'androne condominiale, vestito solo di un paio di pantaloncini, peraltro bagnati. Da qui il sospetto che il decesso possa essere avvenuto altrove e che poi il cadavere sia stato trasportato all'interno del palazzo di via Gramsci, dove Frullatori viveva da qualche tempo. La sua auto era parcheggiata a pochi metri dall'edificio.

La versione dell'amico

Come anticipa maremmaoggi.net, gli investigatori avrebbero già sentito i familiari della vittima e alcuni conoscenti. Un amico del 35enne avrebbe raccontato cosa è accaduto: " Abbiamo trascorso la serata insieme. Aveva perso i sensi in macchina. L'ho trascinato io fin lì ". Il giovane ha anche detto di aver provato a rianimare l'amico con una secchiata d'acqua, dopo che avrebbe perso i sensi.

Le indagini

Gli investigatori vogliono vederci chiaro. Tante le domande ancora irrisolte, una su tutte: perché la persona che era con il 35enne non ha chiamato i soccorsi? Restano da accertare anche le cause del decesso. Sul corpo senza vita di Frullatori non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. E allora, s'interroga chi indaga, com'è morto? L'ipotesi è che il ragazzo sia stato colto da un malore improvviso, poi rivelatosi fatale.

Ad ogni modo, bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per fugare ogni eventuale dubbio. I carabinieri stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza poste in via Gramsci e nelle strade adiacenti nel tentativo di ricostruire la dinamica della tragica vicenda. Non si esclude nessuna pista.