Incendio a Rimini, morti un uomo e una donna

Grave incendio a Rimini questa sera, dove un uomo e una donna sono morti a causa dell'incidente e 43 persone sono state evacuate dall'edificio per ragioni di sicurezza. L'emergenza è scattata attorno alle 19.15 in via Giuliano da Rimini, al civico 6, dove la palazzina coinvolta è composta da 12 appartamenti. Un uomo di 55 anni, è deceduto per le esalazioni da fumo causate dal rogo e le condizioni di sua moglie di 42 anni sono apparse immediatamente molto gravi. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente, che ancora non sono chiare.

L'immobile è di proprietà dell'Acer, l'agenzia delle case popolari locali. La maggior parte degli inquilini che sono stati fatti evacuare sono anziani che non sono stati in grado di uscire da soli dall'edificio, che man mano si riempiva di fumo. I vigili del fuoco li hanno portati fuori a braccia, riuscendo a salvare tutti tranne gli inquilini dell'appartamento all'ultimo piano. I due vivevano al terzo piano della palazzina e i soccorritori si sono resi conto della loro presenza quando hanno effettuato l'ultimo giro del palazzo per capire se c'erano ancora persone da portare fuori. A quel punto sono stati caricati in spalla dai vigili del fuoco, all'esterno erano giò pronte le unità di soccorso che hanno tentato la rianimazione ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare per loro.

Pare l'uomo fosse disabile e quando con la moglie si sono resi conti del pericolo purtroppo era troppo tardi. Quando hanno aperto la porta per cercare una via di fuga, l'unica a loro disposizione, il fumo era già troppo denso e le esalazioni sono state fatali quando hanno perso i sensi.

Pare che l'incendio sia scoppiato in uno degli appartementi ai piani bassi e che il fumo sia riuscito a salire molto rapidamente verso i piani superiori. Gli inquilini hanno tentato di spegnere l'incendio con alcune coperte ma il tentativo è fallito.