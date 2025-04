Incidente stradale in Puglia, muoiono madre e figlia incinta

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tragedia è avvenuta nella serata di ieri in Puglia, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie all'altezza di Trani: a causa di un incidente stradale due donne hanno perso la vita. Dalle prime informazioni arrivate da fonti sanitarie si tratta di madre e figlia, rispettivamente 63 e 32 anni con quest'ultima che aspettava un figlio. Purtroppo, una volte giunta all'ospedale di Andria i medici non sono riusciti a salvare il feto. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un uomo, il padre, che è riuscito a sopravvivere all'impatto e adesso si trova ricoverato con una frattura al femore.

La dinamica dell'incidente

Dalle prime ricostruzioni è emerso che l'auto a bordo della quale viaggiavano si sarebbe scontrata con un'utilitaria per poi finire nelle campagne adiacenti ribaltandosi. I soccorsi del 118 giunti sul posto hanno fatto il possibile trasportandole tempestivamente in ospedale ma non sono riuscite a sopravvivere a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono affidate alla polizia che sta cercando di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente che ha visto coinvolte una Lancia Y con i due occupanti il veicolo che si trovano attualmente ricoverati in ospedale mentre una Mazda sulla quale viaggiavano le due donne ha avuto la peggio nell'impatto. In totale, l'incidente ha coinvolto cinque persone.

Chi erano madre e figlia

La giovane, che si chiamava Margherita Di Liddo, è giunta in ospedale già priva di vita: la madre, Rosa Mastronotaro, è morta poco prima di arrivare all'ospedale di Barletta. Margherita si era sposata un paio d'anni fa: tra le sue grandi passioni la Zumba che nel corso del tempo è diventata anche la sua professione. Nel suo profilo Facebook sono numerose le foto con il marito e con la sua famiglia. Margherita era giunta al suo settimo mese di gravidanza.

Il cordoglio del sindaco

" Non ci sono parole, solo immensa tristezza e costernazione ": lo ha scritto in un post sui social, Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie, commentando la morte delle due donne sulla Bisceglie-Andria.

Siamo profondamente addolorati e per la nostra città, è una giornata buia e triste - aggiunge il primo cittadino -. Piangiamo la scomparsa di Rosa, Margherita e del bambino che portava in grembo nel tragico incidente stradale che ha portato via vite, sogni, speranze, desideri

".