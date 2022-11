"Io mangio gratis". E lo straniero devasta il locale

Pretendeva di non pagare il pasto che aveva consumato, non esitando dinanzi all'ovvia risposta negativa ad aggredire il titolare e i camerieri del ristorante e a danneggiare la struttura. E dopo esser stato individuato a seguito delle successive ricerche, è stato quindi denunciato per rapina aggravata e danneggiamento aggravato (con richiesta di misura cautelare al vaglio della procura). Protagonista della vicenda in questione è un uomo di trent'anni proveniente dalla Tunisia, privo di permesso di soggiorno. Un soggetto risultato oltretutto già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che per alcuni furti e rapine commessi fra la Toscana, la Sardegna e la provincia di Roma. L'episodio si è svolto qualche giorno fa a Pisa, stando a quanto riportato dai media locali. Lo straniero sarebbe entrato in un locale situato nel centro storico della città toscana, con l'intenzione di cenare.

Solo che, una volta terminato di mangiare e di bere, non aveva la minima intenzione di saldare il conto. "Io non pago, mangio gratis" avrebbe infatti replicato con forza dinanzi alle rimostranze del proprietario, passando ben presto dalle parole ai fatti: prima gli avrebbe lanciato contro un frutto di mango, poi lo avrebbe tenuto sotto tiro con un coltello, minacciando di tagliargli la gola. Il tutto davanti al resto dei clienti, che hanno assistito attoniti e preoccupati all'intera scena. L'extracomunitario sarebbe quindi fuggito sui lungarni, ma si trattava a quanto pare di una fuga momentanea: dopo aver afferrato alcune bottiglie di vetro, sarebbe tornato sui propri passi per scagliarle all'interno dell'esercizio commerciale, ormai sempre più fuori di sè dalla rabbia. E così facendo, con una bottiglia avrebbe infranto il vetro del frigorifero, mentre con un'altra avrebbe colpito in pieno uno dei dipendenti, ferendolo lievemente. A quel punto si sarebbe dileguato, mentre i presenti provvedevano ad avvertire le forze dell'ordine per segnalare quel che stava accadendo in Piazza delle Vettovaglie.

Lo stesso imprenditore, nei giorni seguenti, ha provveduto a denunciare l'accaduto recandosi presso gli uffici della polizia municipale. E le successive indagini condotte dal Nosu della polizia municipale (portate a termine anche grazie all'ausilio dei filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza presente nella zona) si sono concluse proprio nelle scorse ore, con l'individuazione del principale indiziato. Il trentenne straniero, risultato senza fissa dimora, si era peraltro già reso protagonista nel recente passato di episodi analoghi. E nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi.