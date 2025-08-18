Melito, ispettore di polizia ucciso in casa a coltellate: indagini in corso

Un grave fatto di sangue ha scosso nel tardo pomeriggio Melito di Napoli. Un uomo di 58 anni è stato ucciso all'interno della sua abitazione in viale delle Margherite, colpito a morte con un'arma da taglio. La vittima, secondo quanto riferito da fonti investigative, era un ispettore di polizia.

I carabinieri della Compagnia di Marano, subito intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile. Le forze dell’ordine mantengono al momento il massimo riserbo, ma non si esclude alcuna pista.

Il delitto

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio del 18 agosto. Il 58enne, trovato privo di vita nella propria abitazione, presentava ferite compatibili con l’utilizzo di un coltello. La violenza dell’aggressione e il luogo del ritrovamento, un ambiente domestico, fanno pensare a un’aggressione mirata, ma al momento gli investigatori non confermano alcun dettaglio ufficiale sul movente.

L’identità della vittima

Solo in serata è emerso che la vittima era l'ispettore di polizia Ciro Luongo, di 58 anni, un’informazione confermata da fonti investigative. Ad ucciderlo a coltellate sarebbe stato il figlio della compagna, un giovane di 21 anni. Il killer è attualmente ricercato. La notizia ha destato grande sconcerto anche tra i colleghi, che descrivono l’uomo come una persona stimata nell’ambiente.

Indagini in corso

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. Nessuna ipotesi viene esclude per il movente.

Si indaga sia sulla sfera personale della vittima, sia su eventuali collegamenti con la sua attività lavorativa.

Il delitto ha scosso profondamente la comunità locale e le forze dell’ordine. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, mentre le indagini proseguono a ritmo serrato.