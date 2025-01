Esce di nascosto, poi lo schianto a 150 all'ora in diretta social. Jennifer Alcani, morta a 13 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe compiuto 14 anni il prossimo aprile Jennifer Alcani, la ragazzina morta ieri pomeriggio per un grave trauma cranico riportato a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, il 9 gennaio scorso. Alla guida dell'auto su cui viaggiava la giovane, una Bmw Serie 1, c'era un ragazzo di 22 anni che verosimilmente aveva bevuto. Il video della folle corsa in galleria, con la vettura lanciata ad oltre 150 chilometri orari, è stato girato e condiviso su Tik Tok da un 19enne che era seduto al lato passeggero.

L'incidente

La tragedia si è consumata attorno alle 5 del mattino. Poche ore prima Jennifer era uscita di casa, di nascosto dai genitori, per trascorrere la serata in compagnia dei due amici più grandi. Sulla strada del ritorno, all'ingresso del tunnel di innesto sulla statale 36 del Lago di Como, all'altezza di Abbadia Lariana, il conducente ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un parapetto in cemento. L'impatto ha avuto conseguenze drammatiche per la 13enne che, dopo sei giorni di agonia, è morta all'ospedale Manzoni di Lecco. Era ricoverata in Neurorianimazione e non si è mai risvegliata dal coma.

Il conducente aveva bevuto

Alla guida della vettura c'era il ragazzo di 22 anni, ma l'auto era di proprietà dell'amico di 19 anni. Quest'ultimo, come riporta il Corriere della Sera, ha girato il video e poi lo ha condiviso su Tik Tok. Non guidava lui perché sembra che fosse sprovvisto di patente: sarebbe stato bocciato per due volte all'esame di guida. Entrambi sono rimasti illesi dopo lo schianto. Il 22enne, accusato di omicidio stradale, avrebbe tentato di allontanarsi dal pronto soccorso per evitare l'alcol test. All'interno della Bmw sono state trovate alcune bottiglie di alcolici.

Chi era Jennifer Alcani

Jennifer Alcani aveva 13 anni ed era iscritta alla prima media presso la scuola Stoppani di Lecco. Non frequentava spesso le lezioni e per questo motivo era stata bocciata due volte.

Amici, familiari e parenti hanno vegliato su di lei durante i sei giorni di coma, sperando invano che riprendesse conoscenza. Isi terranno domani pomeriggio, sabato 18 gennaio, nella Basilica di San Nicolò a Lecco.