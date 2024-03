"Liliana Resinovich era incinta e ha abortito": l’intercettazione che smentisce il marito

C’è un’intercettazione che potrebbe cambiare una delle prospettive rispetto a quello che si è sempre saputo sulla scomparsa e la morte di Liliana Resinovich. Non è dato sapere se però si tratti di quel segreto, “ una cosa sua ” l’ha chiamata il marito Sebastiano Visintin a Quarto Grado, un dettaglio intimo e personale del quale non ha mai fatto oltre che un cenno.

In quest’intercettazione ambientale, avvenuta il 5 marzo 2022, Sebastiano avrebbe riferito a qualcuno, che gli chiedeva come mai non avessero avuto figli, di un episodio, forse avvenuto nel 1990 o l’anno successivo, Lilly sarebbe rimasta incinta ma il padre non sarebbe stato lui, bensì probabilmente il sedicente amante Claudio Sterpin. Tuttavia, dacché Sebastiano e Liliana stavano già insieme, l’uomo l’avrebbe accompagnata ad abortire.

Come riporta il Messaggero, secondo la consulente Gabriella Marano, che segue i famigliari di Lilly, ovvero il fratello Sergio Resinovich nella sua ricerca della verità, quanto detto nell’intercettazione andrebbe “ valutato con le ulteriori emergenze di indagine, come il fatto che Visintin sapesse, come da lui dichiarato pubblicamente, che la moglie andava a stirare le camicie a Claudio ”. La consulente porta questa intercettazione come una prova che “ Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio ”.

Sebastiano si è infatti detto sempre all’oscuro della presunta relazione tra la moglie e Claudio, ma alla luce di quanto emerso “ non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilly con Claudio. Anche la qualità e la quantità dei contatti intercorsi tra i due, ovvero tra Liliana e Claudio, che ci consegna la consulenza informatica, va in questa direzione ”.

In effetti la perizia informatica ha stabilito che, nei medesimi periodi di tempo analizzati, ossia nei mesi prima della scomparsa della donna, Lilly avrebbe avuto il doppio dei contatti telefonici con Claudio rispetto a quelli avuti con Sebastiano. Su questo punto l’opinione pubblica è divisa: c’è chi crede che sia la prova di una relazione, c’è chi invece crede che possa essersi trattato solo di un’amicizia speciale in cui magari l’affezione avrebbe preso il sopravvento sulla realtà. Ma naturalmente sono solo congetture.

La verità resta questa: Liliana è scomparsa da Trieste la mattina del 14 dicembre 2021 ed è stata ritrovata cadavere tre settimane più tardi nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico giuliano, il corpo avvolto in sacchi neri. La nuova autopsia del team medico legale nominato dalla procura, che si avvale della consulenza di Cristina Cattaneo, potrebbe dire qualcosa in più sulla data della morte. Si indaga per omicidio e sequestro di persona, dopo una lunga inchiesta per suicidio. Nessuno è stato però mai indagato, ma ci sono solo persone attenzionate.