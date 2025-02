Lucca, neonata trovata morta in culla. Indagata la mamma per omicidio colposo

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

Una mamma di 21 anni è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Lucca con l'ipotesi di reato per omicidio colposo della figlioletta di appena 40 giorni. La neonata è stata trovata senza vita nella sua culla lo scorso venerdì mattina. Gli inquirenti non escludono che la piccina possa aver assunto qualche sostanza, rivelatasi letale, tramite il latte materno. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

La tragedia

La bimba è morta lo scorso 7 febbraio in un appartamento alla periferia del capoluogo toscano. A dare l'allarme al 118 sarebbe stata la madre dopo aver rinvenuto il corpicino senza vita della figlia nella culletta. Informata dell'accaduto, la procura lucchese ha aperto un'inchiesta, affidando le indagini alla polizia. Da qui l'iscrizione della 21enne nel registro degli indagati per omicidio colposo. Fonti investigative precisano che si tratta di un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti di parte.

L'ipotesi della sostanza letale

Tra le ipotesi relative al decesso non si esclude l'assunzione accidentale di qualche sostanza nociva presente nell'ambiente domestico o della Sids, ovvero la morte improvvisa in culla che colpisce i bambini molto piccoli. Intanto questa mattina, all'istituto di medicina legale di Pisa, è stata effettuata l'autopsia disposta dal pm Vito Bertoni e affidata al medico legale, il professor Marco Di Paolo, e al neonatologo Vincenzo Nardini. All'esame autoptico erano presenti anche i consulenti di parte: uno nominato dal difensore della mamma e l'altro dall'avvocato che tutela il papà della bimba.

I funerali

Secondo quando riportano i media locali, l'esame autoptico avrebbe

escluso eventuali segni di violenze fisiche o soffocamento sul corpicino della bimba. Nel frattempo la salma della piccola è stata restituita alla famiglia. Isi svolgeranno nei prossimi giorni.