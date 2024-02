"L'unico colpevole sono io". Michele Misseri fuori dal carcere rivendica l'omicidio Scazzi

Dopo aver scontato la pena per occultamento e soppressione di cadavere in relazione al caso di Sarah Scazzi, Michele Misseri è tornato libero. Non è rientrato nella sua casa di Avetrana, in provincia di Taranto, dove si consumò l'omicidio della ragazzina ma pare che sarà quello il suo domicilio. La prima intervista, il contadino l'ha rilasciata alla trasmissione Farwest, in onda su Rai3 e condotta da Salvo Sottile. Ha trascorso in carcere 7 anni ma si è sempre dichiarato colpevole di quell'omicidio, non solo delle fasi successive. Tuttavia, il tribunale ha stabilito una verità diversa rispetto a quella da lui raccontata, ossia che le vere responsabili delma morte della ragazzina furono Sabrina Misseri, la figlia, e Cosima Serrano, la moglie. Un delitto familiare per il quale ancora Michele Misseri si addossa le colpe.

" L’unico colpevole sono io ", continua a ripetere il contadino, che davanti alle telecamere Rai ha ripetuto la versione che lo vede unico responsabile di quell'omicidio. " Quel giorno non stavo bene. Avevo dolore alla testa. Sul letto dormivano Sabrina e Cosima. Cosima aveva detto di non suonare al citofono. Sarah è scesa in garage, a me stava dando fastidio, io l’ho presa di spalle, l’ho sollevata, lei mi ha dato un calcio all’indietro e mi ha preso nelle parti deboli, mi è salito un caldo al cervello, l’ho stretta forte ", ha raccontato l'uomo. Misseri, alle telecamere di Sottile, racconta anche di un sogno fatto la notte prima in cui la nipote Sarah gli avrebbe detto: " Zio ho freddo ". Ma questa versione non è mai stata considerata attendibile dagli investigatori, i quali ritengono che l'omicidio si sia svolto per mano di Sabrina e Cosima, forse per una gelosia da parte della prima nei confronti della ragazzina.