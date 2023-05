Madre si lancia giù da un ponte insieme al figlio di 4 anni: i corpi senza vita nel fiume

Il corpo di una donna di 41 anni e del figlio di 4 sono stati recuperati nel torrente Noce: la madre col bambino si sarebbe lanciata dal Ponte di Mostizzolo a Cles, un volo di 90 metri che non ha lasciato scampo ai due. I soccorsi hanno richiesto un ingente spiegamento di uomini e mezzi in un luogo in cui si sono registrati in altre occasioni casi di tentativi di suicidio, riusciti, effettivi o presunti. Proprio a Mostizzolo di Cles infatti, per citare un caso noto, era stata ritrovata l'auto di Sara Pedri, giovane ginecologa di Forlì scomparsa nel 2021 dopo aver rassegnato le dimissioni all'ospedale di Trento.

All’1 di questa notte alcuni automobilisi, notando una vettura sul ponte con le luci di posizione accese e le portiere aperte con nessuno all'interno, hanno lanciato l’allarme, allertando i carabinieri di Cles, i vigili del fuoco di Trento, il soccorso alpino, il personale sanitario e l’elisoccorso. Solo all'alba si è riusciti a recuperare i corpi dal torrente che si affaccia sulla Val di Non. Madre e figlio sono stati rinvenuti a poca distanza tra loro. I carabinieri stanno indagando per ricostruire cosa sia accaduto: si ipotizza si tratti di un suicidio, e si stanno cercando le eventuali ragioni che potrebbero aver spinto la donna a compiere il gesto estremo.

Notizia in aggiornamento.