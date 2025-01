Malta, 18enne sarda precipita dal balcone dell'hotel: "Stavo scappando dal mio fidanzato"

Una foto dell'ospedale di Malta

Le urla, poi il tonfo e la corsa in ospedale. È viva per miracolo la 18enne Claudia Chessa, originaria di Arzachena in Sardegna, anche se dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto ricostruito, la giovane è precipitata dal balcone al quarto piano di un hotel a Malta dopo una lite col fidanzato, Alessio Lupo, 27 anni, anche lui sardo. È stato il papà della ragazza, Silvano Chessa, a riportare all'Ansa la versione della figlia: " Non mi sono buttata, stavo scappando dall'aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal balcone ".

Il salto nel vuoto

Il drammatico episodio risale alla notte di giovedì scorso. Claudia si trovava in vacanza con il fidanzato a Paceville, non lontano dalla capitale maltese de La Valletta. Dopo aver trascorso la serata in discoteca insieme ad alcuni amici, la coppia è rientrata in hotel. Come anticipa il Corriere della Sera, alcuni testimoni avrebbero sentito i due fidanzati litigare. Poi la giovane è precipitata nel vuoto: un volo di ben 12 metri. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la 18enne era distesa sull'asfalto priva di sensi. Ancora viva, per fortuna, perché una struttura amovibile simile a un tendone ha attutito la caduta.

Il rapporto col fidanzato

Claudia si era trasferita a Malta da qualche mese per studiare inglese. Ma non sarebbe stata questa l'unica motivazione. Sembra che, nei mesi antecedenti alla partenza, il rapporto col fidanzato fosse diventato molto turbolento. Al punto da influenzare negativamente lo stato d'animo della giovane. A quel punto i genitori le avrebbero suggerito di lasciare la Sardegna per cambiare aria e ritrovare un po' di serenità. Così lei avrebbe deciso di partire.

Le indagini

Ritornando ai fatti, secondo quanto riporta il giornale di via Solferino, gli amici di Claudia avrebbero notato che la notte incriminata Alessio era " particolarmente alterato e agitato " (sarebbe stato anche multato per abuso di sostanze stupefacenti). Circostanza che getta ulteriori ombre sull'intera vicenda. La polizia maltese ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di violenza domestica, ma non si esclude nessun'altra eventuale pista.

Miracolo

Intanto la 18enne dovrebbe essere operata a giorni per una brutta frattura alla schiena.