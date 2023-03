Marito e moglie morti nel novarese: ipotesi omicidio-suicidio

Dramma a Lumellogno, frazione di 1300 abitanti a sud ovest di Novara: un uomo di 66 anni, una donna di 65 e il loro cane sono stati trovati senza vita nel loro appartamento, al terzo piano di una palazzina in via Bonfantini. Sul corpo dei due coniugi sono stati rinvenute ferite d'arma da fuoco. A fare scattare l'allarme la figlia della coppia, costretta a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per poter entrare a casa dei genitori, poichè la chiave era inserita nella toppa. A fare la tragica scoperta sono stati i pompieri, entrati da una finestra. Sul posto anche il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Ma gli investigatori hanno le idee abbastanza chiare sulla possibile dinamica dei fatti.

La tragedia di Lumellogno

Secondo quanto riportato da Repubblica, gli investigatori della squadra mobile stanno valutando l'ipotesi di un omicidio-suicidio. In base a una prima ricostruzione, l'uomo - pensionato ed ex dipendente dell'ospedale 'Maggiore della Carita" di Novara - avrebbe sparato alla moglie nel letto e in un secondo momento al cane, una femmina di barboncino bianco. Poi, spostatosi in un'altra stanza, si è tolto la vita. Nell'abitazione di Lumellogno le forze dell'ordine hanno rinvenuto un fucile Beretta regolarmente detenuto, contanti e psicofarmaci, ma nessun biglietto di addio. Sul caso l'ombra di problemi economici, confermati dalla figlia della coppia.

La testimonianza dei vicini

La ricostruzione esaminata dagli investigatori collimerebbe con la testimonianza di alcuni vicini di casa dei coniugi, irraggiungibili già dalla serata di martedì. I condomini della palazzina avrebbero sentito tre colpi d'arma da fuoco provenire dalla casa attorno alle ore 6.00 di mercoledì mattina. Sul posto sono giunti anche gli agenti della squadra della Scientifica della Questura, chiamati a stabilire l'esatta dinamica dei fatti attraverso i rilievi del caso. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara.