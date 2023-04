Omicidio Marzia Capezzuti: scattati 3 arresti, tra cui un 15enne

Tre indagati posti in custodia cautelare: due adulti e un minore sono stati arrestati all’alba di questa mattina a Pontecagnano Faiano, nell’ambito delle indagini relative alla scomparsa di Marzia Capezzuti. La donna, 29 anni all’epoca della scomparsa, era sparita dalla casa della famiglia dell’ex compagno il 7 marzo 2022, alla vigilia del suo compleanno. Le ordinanze di custodia cautelare, si legge nella nota del procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, sono state eseguite dai carabinieri.

Sono stati tratti in arresto la sorella dell’ex compagno di Capezzuti Barbara Vacchiano, il marito di questa, Damiano Noschese e il figlio quindicenne, quest’ultimo per conto del tribunale dei minorenni. Un altro figlio maggiorenne, Vito Vacchiano, e due amici della coppia erano stati iscritti insieme a marito e moglie nel registro degli indagati, ma non sono state emessi per queste persone ulteriori ordinanze di custodia cautelare.

Le ricerche di Capezzuti, giovane milanese descritta dai genitori come una donna in stato di fragilità, avevano portato il 25 ottobre 2022 al ritrovamento del corpo in un immobile di proprietà di persone estranee alla vicenda, situato tra le colline di Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano. Per il corpo fu disposto l’esame del Dna, ma in effetti gli inquirenti giunsero in quel luogo anche in virtù delle testimonianze dell’accusa. Sul corpo erano stati trovati segni di strangolamento.

In tanti si sono schierati a favore di Capezzuti: nel tempo è anche spuntata una foto che ritraeva la giovane con vistose lesioni ed ematomi sul volto, oltre che la testimonianza di una donna che aveva avuto una relazione con il compagno di Capezzuti, e di un suo famigliare. I genitori di Capezzuti hanno raccontato inoltre che era stato detto loro che la figlia fosse incinta.

Marzia Capezzuti, tra l’altro destinataria di una piccola pensione, si era trasferita da Milano a Pontecagnano Faiano per stare con il compagno, che però è deceduto nel 2019. La donna ha comunque deciso di restare con la famiglia di lui, attualmente accusata di maltrattamenti, torture e omicidio. Gli inquirenti hanno ipotizzato che il movente possa essere economico: l'occultamento del cadavere sarebbe servito ad appropriarsi del sussidio della giovane.

I genitori di Capezzuti si erano rivolti a “Chi l’ha visto?”, che ha trattato capillarmente la vicenda: contro l’inviata Chiara Cazzaniga, cui gli indagati avevano inizialmente aperto in maniera pacifica le porte della loro casa, era stato perfino aizzato un cane, che tuttavia si è dimostrato con la giornalista molto docile.