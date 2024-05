Massacrato di botte da 4 nomadi: l'incubo del 17enne a Roma

Accerchiato e preso a calci e pugni da quattro giovani nomadi, a seguito di una discussione trasformatasi presto in un brutale pestaggio quattro contro uno. Questa la disavventura occorsa ad un ragazzo di 17 anni a Roma, rimasto contuso e trasportato in ospedale dopo l'aggressione per ricevere le cure del caso. Stando a quel che riporta l'Agi, l'episodio in questione si è verificato qualche ora fa nella capitale, in coincidenza della fermata della metro San Paolo in viale Giustiniano Imperatore. Gli esponenti delle forze dell'ordine sono ancora al lavoro per ricostruire nei dettagli la vicenda e per risalire all'identità degli aggressori. Sulla base di una prima ricostruzione dei fatti, tutto è iniziato con una lite fra il diciassettenne e due dei nomadi coinvolti nella storia, scoppiata improvvisamente alla fermata per motivi non ancora chiariti del tutto.

Una discussione che sarebbe andata avanti con il passare dei minuti, anzichè spegnersi: gli animi si sarebbero surriscaldati ulteriormente. E ad un certo punto, a dare manforte ai due nomadi, sarebbero giunti altri due complici. Alla luce di tutto ciò il minorenne, vistosi da solo e trovatosi in netta inferiorità numerica a dover rispondere a quattro persone, ha cercato di andarsene. I quattro, però, lo avrebbero inseguito e sarebbero riusciti a raggiungerlo in pochissimo tempo, accerchiandolo e massacrandolo di botte. Fra pugni e calci, il diciassettenne sarebbe anche stato colpito con un sasso alla nuca.

Sul posto sono quindi giunti i sanitari, i quali hanno provveduto trasportare la vittima in codice giallo presso l'ospedale Sant'Eugenio. Sul luogo del pestaggio sono quindi arrivati anche i poliziotti del commissariato Colombo, per raccogliere eventuali testimonianze da parte dei presenti ed effettuare tutti i rilievi del caso. Gli agenti hanno successivamente acquisito le immagini girate dalle telecamere del circuito di sorveglianza presenti nella zona: l'auspicio è che dall'analisi dei filmati possano emergere indizi utili per fare definitivamente chiarezza e rintracciare i responsabili dell'aggressione.

L'attività investigativa sta insomma andando avanti e a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.