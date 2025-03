Mettono alla guida un bambino e lui investe il proprietario. Ora è in coma

Ascolta ora 00:00 00:00

Alcuni adulti hanno avuto la insana idea di mettere al volante di un'auto un bambino di dieci anni. E ora per via di questa folle decisione un 42enne si ritrova in coma, ricoverato in condizioni gravissime.

La situazione, infatti, è sfuggita di mano ed è stato travolto e schiacciato contro un muro dalla stessa vettura. È accaduto ieri sera a Ossi, in provincia di Sassari: l'uomo, che è un amico della famiglia del ragazzino, avrebbe dovuto riaccompagnarlo a casa.

Poi qualcuno - chi sia stato è oggetto dell'indagine dei carabinieri - avrebbe deciso di fargli provare l'esperienza di guida, chiedendogli di provare a mettere in moto l'auto, un'assurdità che ora potrebbe costargli la vita. Ecco la dinamica ricostruita finora: mentre il 42enne, proprietario dell'auto, stava entrando nel veicolo, il piccolo ha perso il controllo della frizione, facendo avanzare bruscamente l'auto e schiacciandolo tra la portiera e il muro.

ora indagare a 360 gradi sulla vicenda, che certamente ha messo a rischio anche la vita del ragazzino, che ora si trova certamente sotto choc. I genitori potrebbero decidere infatti, a questo punto, di sporgere denuncia.