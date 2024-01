"Mia figlia è stata venduta". I sospetti della madre di Kata

La piccola Kataleya Alvarez Chicclo sarebbe stata venduta, dopo esser stata rapita in quel pomeriggio di fine primavera. Questo, se non altro, è quanto sostiene Katherine Alvarez, la madre della bimba peruviana di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex-hotel occupato di Firenze nel quale viveva con i familiari. La donna ha esternato i suoi sospetti nelle scorse ore, nel corso della trasmissione di Rai 2 "In Onda" alla quale ha partecipato come ospite. Una conclusione alla quale sarebbe arrivata, a quanto pare, anche a seguito di alcuni messaggi telefonici che le avrebbe inviato una connazionale nei giorni immediatamente successivi al rapimento della piccola. "Questo è quello che ti meriti, per esserti messa con un uomo che aveva figli e moglie…” e "Piangi come un giorno ho pianto io", si leggerebbe nei testi in questione.

E ad inviarli, sarebbe stata oltretutto la ventunenne che lo scorso novembre ha accusato la stessa Katherine Alvarez di averla aggredita, nei bagni di una discoteca nel capoluogo della Toscana. Le indagini per fare definitivamente luce sulla vicenda stanno andando avanti da oltre sei mesi, ma quella svolta investigativa che in alcuni frangenti sembrava essere davvero ad un passo non è sin qui mai arrivata: le varie ipotesi si sono via via dissolte. L'ultima in ordine cronologico, risalente a qualche settimana fa, riguardava un video proveniente dalla Spagna nel quale era stata immortalata su un bus una giovanissima somigliante a Kata. “Non è lei” , ha confermato Katherine in televisione, dopo la speranza nata nelle prime ore. Nemmeno gli interrogatori in Perù, avviati a seguito della richiesta di rogatoria internazionale inoltrata dalla procura di Firenze, sembrano aver per adesso garantito svolte significativi nell'ambito dell'inchiesta.