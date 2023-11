La mossa per farsi ridurre la pena: cosa c'è dietro le parole di Filippo Turetta

Niente premeditazione e forse una perizia psichiatrica. È questo che suggerirebbero le parole di Filippo Turetta, dichiarate spontaneamente durante l’interrogatorio di garanzia di ieri, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip Benedetta Vitolo. Il 22enne, accusato di omicidio aggravato per la morte della ex Giulia Cecchettin, che avrebbe aggredito e sequestrato la notte dopo l’11 novembre scorso, usa parole ben circostanziate, che lasciano immaginare - ma naturalmente sarà tutto da verificare - quale potrebbe essere la strategia difensiva.

Le dichiarazioni spontanee

“ Sono affranto per la tragedia che ho causato - ha letto Turetta su un foglio, di fronte al gip, al pm Andrea Petroni, ai suoi avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera - Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità. Voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro ”. Non ha mai nominato Giulia, non l’ha chiamata per nome.

Sostanzialmente Turetta ha risposto solo alle domande burocratiche di rito, apparendo “ intontito ”: sta puntando all’infermità mentale? Inoltre parla di “ quello che è scattato ” di " emozioni ": cerca di aggravare l’aggravante della premeditazione? Sono domande che l’opinione pubblica si sta ponendo in queste ore, tanto più che l’accusa “ fluida ” dei giorni scorsi non è cambiata: il 22enne è passato da “tentato omicidio”, quando ancora non era stato trovato il corpo di Giulia Cecchettin, a “omicidio aggravato” e sequestro di persona. Ma ci sono ancora dubbi su occultamento di cadavere e possibili aggravanti come premeditazione e crudeltà, come riporta il Corriere.

La possibile battaglia legale

Questo probabilmente innescherà una battaglia legale, come suggerirebbero le parole degli avvocati della famiglia Cecchettin. “ Ha detto che dovrà pagare? Questo è poco ma sicuro. Le ammissioni che ha fatto non spostano minimamente la gravità della sua posizione, avevamo capito che era stato lui ” ha detto infatti al Corriere della Sera l’avvocato Stefano Tigani che segue il padre della giovane Gino Cecchettin. E ancora: “ Se Filippo Turetta vuole farsi passare per pazzo prima dovrà incontrare anche i nostri periti ”.

Non meno lapidario era stato ieri, in tempi non sospetti, Nicodemo Gentile, avvocato che segue invece la sorella Elena Cecchettin, e che ha parlato di omicidio aggravato da stalking: “ L’omicidio di Giulia Cecchetin è aggravato dallo stalking. Filippo Turetta ha dimostrato di essere un molestatore assillante: il suo comportamento, come sta emergendo da più elementi da noi già raccolti, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono ‘fame di possesso’ verso Giulia. Filippo aveva messo in atto un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia. Un uso padronale del rapporto che ha spinto Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi, in ultimo l’omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria ”.

Il funerale di Giulia

Intanto non è ancora certo quando potrà essere celebrato il funerale di Giulia. Si terrà sicuramente nella Basilica di Santa Giustina di San Prato della Valle, ma la data del 2 dicembre appare poco realistica, perché l’autopsia si terrà un giorno prima e la macchina organizzativa non dovrà solo prevedere le tantissime persone che accorreranno per l’ultimo saluto a questa ragazza verso cui tutta Italia ha provato empatia, ma anche per provvedere alla sicurezza in vista della partecipazione eventuale di cariche dello Stato.