Milano, pedina la ex moglie con il gps e tentata di darle fuoco. Arrestato 46enne rumeno

Avrebbe tentato di dare fuoco alla ex moglie, lanciandole della benzina sul volto, dopo mesi di vessazioni, violenze e pedinamenti. Per questo motivo un 46enne rumeno, residente nel Milanese, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati e lesioni su ordinanza del gip Milano Luca Milani nelle indagini condotte dalla Procura e dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, la coppia si stava separando e lui non accettava la fine della relazione.

L'aggressione con la benzina

Era il 5 novembre scorso quando la donna ha deciso di andar via di casa e porre fine alla relazione coniugale. Il giorno successivo il 46enne si è appostato fuori dal suo posto di lavoro. Non appena l'ex compagna è uscita in strada, lui l'ha immobilizzata, minacciata e poi tentato di darle fuoco con la benzina. Terrorizzata, la vittima è riuscita a rifurgiarsi all'interno della propria auto e chiamare il 118, mentre lui è scappato. Dopo qualche ora, l'uomo si è presentato spontaneamente in una caserma dei carabinieri, ai quali ha consegnato " un accendino, il cellulare, una bottiglia da 500 ml e una da 60 ml contenenti entrambe liquido trasparente, verosimilmente benzina " - si legge nell'ordinanza - e anche la scatola di un sistema Gps, che ha detto di aver " installato sull'auto dell'ex moglie " per controllarla.

Mesi di maltrattamenti e violenze

Le indagini hanno fatto emergere un quadro di " condotte prevaricatrici e violente ", che nel tempo sono diventate " insostenibili ", da parte dell'indagato nei confronti della ex compagna. A suffragio dell'ipotesi investigativa ci sarebbero numerosi riscontri delle presunte violenze, tra cui un referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Desio e la testimonianza della nonna della vittima, la quale ha parlato di un " clima teso " in famiglia, descrivendo il 46enne come un uomo particolarmente irascibile e dedito al consumo di alcol. In alcune occasioni avrebbe aggredito anche in presenza dei figli.

"Ossessione e morbosità nei confronti della ex"

Secondo quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, l'indagato avrebbe manifestato " ossessione " e " morbosità " nei confronti della ex moglie, arrivando a installare un gps sull'auto di lei per pedinarla.

è privo di freni inibitori

atteggiamenti di controllo

lui vittima di maltrattamenti

Il 46enne "", scrive il gip nelle 8 pagine del provvedimento, e avrebbe "". A giugno scorso aveva denunciato denunciato la donna, sostenendo di essere "" e dichiarando che la moglie non contribuisse alle spese familiari.