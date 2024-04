Maghrebini minacciano con un coltello consigliere di Fdi: "Erano sempre più nervosi, poi..."

Aggredito verbalmente e minacciato con un coltello da due giovani stranieri di circa 25 anni, mentre si trovava nella frazione di Galciana in compagnia di alcuni abitanti del posto. Questo è quanto successo nelle scorse ore a Claudio Belgiorno, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Prato. A rendere noto l'accaduto è stato lo stesso esponente pratese di FdI, per un episodio che si è svolto in un quartiere della città toscana. Belgiorno stava a quanto sembra camminando insieme ad alcuni residenti di via Matteo degli Organi che gli avevano segnalato criticità legate alla sicurezza e allo spaccio di sostanze stupefacenti: stava girando un video da pubblicare sui social network per documentare la situazione, quando ad un certo punto sarebbe stato raggiunto da due giovani magrebini. Gli stessi che, temendo di esser stati filmati, lo avrebbero minacciato con un coltello.

"Chiamato dai residenti, mi sono recato a visionare una palazzina in via Matteo degli Organi, diventato ormai da anni luogo di spaccio - ha raccontato il diretto interessato - durante il sopralluogo condotto insieme ad altre sette persone, ho visto arrivare dall’argine del Vella due ragazzi magrebini, incappucciati. I due giovani si sono avvicinati urlando e minacciando. E poi, tutto ad un tratto, hanno tirato fuori un coltello a serramanico perché pensavano di essere stati ripresi dal mio cellulare". I due gli avrebbero quindi strappato lo smartphone di mano, per una situazione che stava facendosi via via sempre più pesante.