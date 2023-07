Morta la madre di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa dall'amico due anni fa

La mamma di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa da un coetaneo nel giugno del 2021 a Monteveglio (Bologna), è morta nella notte tra sabato e domenica dopo aver lottato per 15 mesi contro un male incurabile. " Purtroppo devo darvi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. - ha scritto Vincenzo, marito della donna e padre della giovane vittima sulla pagina Facebook 'Giustizia per Chiara' - Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo ".

Il matrimonio

Giusi e Vincenzo Gualzetti si erano sposati lo scorso 9 giugno, a quasi due anni dalla morte della figlia Chiara. Il matrimonio era stato celebrato dal sindaco di Valsamoggia, Daniele Rescigno, all'ospedale di Bazzano, dove la donna era ricoverata per alcune cure. " Ci siamo sposati con grande gioia, - aveva detto Vincenzo in occasione delle nozze - ma con la morte di Chiara nel cuore. Era il suo grande desiderio ".

Il ricordo

La notizia della morte di Giusy Gaualzetti ha suscitato grande commozione. Tante sono state le persone che in queste ore hanno voluto ricordarla con una foto o una tenera dedica su Facebook. " In questo momento di grande dolore, come donna, moglie e madre, voglio esprimere tutta la mia vicinanza alla famiglia Gualzetti e a Vincenzo ", si legge nel post pubblicato dalla dirigente scolastica dell'Ipsar Veronelli, la scuola alberghiera frequentata al tempo da Chiara. " Oggi, a due anni dalla scomparsa della piccola Chiara, ci ha lasciato anche la sua mamma, Giusy, che ho avuto l'onore di conoscere. - continua il messaggio - Ti ricorderò sempre con questo sorriso disarmante. Ciao Giusy, ora sei con Chiara ".

L'omicidio