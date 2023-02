"Ho accettato un passaggio da Alice...". Il tunisino nega ma il cerchio si stringe attorno a lui

Il principale indiziato, ancora in carcere, continua a professarsi innocente e la difesa punta sulla mancanza di un movente chiaro. Secondo la procura però, le prove che stanno via via emergendo contro di lui sarebbero sempre più numerose. Si starebbe quindi aggravando la posizione di Mohamed Gaaloul, tunisino di 29 anni detenuto da settimane con le accuse di omicidio volontario e distruzione di cadavere per la morte di Alice Neri. Questi gli ultimissimi sviluppi relativi alla scomparsa della trentaduenne madre di famiglia trovata priva di vita lo scorso novembre a Concordia, un paese situato nella provincia di Modena. Il cadavere della donna, carbonizzato, si trovava nelle campagne modenesi all'interno dell'automobile sulla quale si era appena allontanata da un locale nelle primissime ore del mattino. Qui, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe trascorso alcune ore in compagnia di un amico, chiacchierando davanti ad uno spritz.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza della zona avrebbero però ripreso anche l'extracomunitario, risultato peraltro destinatario di un provvedimento di espulsione. In particolare, sempre secondo l'accusa, si vedrebbe Gaaloul avvicinarsi all'automobile della donna intorno alle 3, dopo che quest'ultima era uscita dal bar. La fuga del magrebino, che subito dopo la tragedia lasciò l'Italia, insospettì subito le forze dell'ordine. Dopo la cattura, aveva detto di essere estraneo alla vicenda e di aver accettato, la notte del delitto, un passaggio da una "donna bionda", ma di essere sceso dopo poche centinaia di metri (su richiesta della ragazza, a quanto pare) e di non avere alcuna idea di quel che sarebbe successo da lì a poco ad Alice. “Sono sceso da quell’auto e sono andato a dormire da mio cugino - avrebbe dichiarato agli investigatori - non so cosa sia accaduto dopo". E proprio nelle scorse ore, anche il cognato dello straniero ne avrebbe preso le difese, addossando la responsabilità dell'omicidio ad una terza persona.