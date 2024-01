Morte Liliana Resinovich, i dubbi della famiglia sui video: cosa non torna

I famigliari di Liliana Resinovich, dopo aver ottenuto la riapertura delle indagini a seguito alla richiesta di archiviazione per suicidio, continuano a chiedere che le ricerche proseguano più approfonditamente, al fine di trovare la verità su questo mistero. Lilly è scomparsa infatti il 14 dicembre 2021, per poi essere trovata morta 3 settimane più tardi, il suo corpo avvolto in sacchi di plastica, nel boschetto nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste.

A Quarto Grado la cugina Silvia Radin si è concentrata su alcuni dettagli. La donna ha spiegato che il vedovo Sebastiano Visintin avrebbe tolto, dopo la scomparsa della moglie, i sedili all’auto, per aiutare un’amica a traslocare a Gorizia intorno a fine dicembre. In effetti i sedili dell’auto, come le riprese di Quarto Grado hanno inquadrato in passato, si trovavano in casa: Sebastiano aveva raccontato in precedenza che i sedili posteriori erano stati rimossi da tempo per far posto alle biciclette che lui e Liliana usavano sempre, ma che per aiutare l’amica nel trasloco, ha aggiunto di aver tolto le bici e anche un sedile anteriore.

Per Silvia Radin una stranezza sarebbe la luce lasciata accesa in casa il giorno della scomparsa: secondo la donna, una persona sarebbe entrata in casa con le chiavi di Liliana, quelle mai ritrovate nel portachiavi con la L, e poi avrebbe dimenticato le luci accese: “ Qualcuno ha portato dentro qualche cosa, per far vedere che lei non era uscita, tipo, non so, la borsa, e qualcuno ha dimenticato la luce accesa ”.

I parenti di Lilly hanno chiesto che la procura ricontrolli i video della GoPro di Sebastiano, che rappresentano una buona parte del suo alibi: si tratta di 12 filmati, ma una domanda è d’obbligo: la data delle immagini potrebbe essere stata modificata? Il gip ha accolto la richiesta dei famigliari e quindi avverranno delle verifiche.