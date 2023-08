Morto Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione Rai: aveva 48 anni

È morto improvvisamente Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai. Nato a Roma nel 1975, è entrato nel Cda dell'azienda radiotelevisiva pubblica nel 2018, eletto dall'assemblea dei dipendenti. In quel ruolo era stato confermato a giugno 2021 ed è sempre stato attivo nel portare ai vertici le questioni delle maestranze. A stroncarlo pare sia stato un attacco di cuore contro il quale non si è potuto fare nulla.

Entrò in Rai nel 1996 come tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma ed è sempre stato molto attento alle esigenze dei lavoratori interni nonché alla mission dell'azienda. Nel 2011 ha creato la piattaforma web lndigneRAI, molto attiva anche su Facebook, con l'obiettivo di creare uno spazio aperto di ascolto e confronto sull'azienda e dibattere sulle principali questioni relative al servizio pubblico, in particolare in tema di lavoro. Amava ascoltare tutti i protagonisti della filiera produttiva della Rai, accogliere le loro proteste e le loro mozioni, valutandone di volta in volta l'impatto e l'efficacia. Per lui il servizio radiotelevisivo pubblico era quasi una missione, come dimostra la costituzione nel 2015 dell'associazione Rai bene Comune, di cui diventò presidente.