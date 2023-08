Lecco, 23enne accoltellato mentre aspettava il treno. Fermato l'assassino

Un ragazzo di 23 anni, Malcom Mazou Darga, originario del Burkina Faso, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato accoltellato sulla banchina della stazione di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Il giovane, residente nel Comune di circa 13.500 abitanti, è deceduto all'ospedale Manzoni di Lecco a causa di due fendenti, uno alla gamba e uno al petto, che gli hanno reciso la femorale e perforato un polmone. A ucciderlo, un 25enne italiano, originario del Burkina Faso, e residente nel Lecchese. Subito dopo l’aggressione, il 23enne è morto sotto gli occhi della madre, mentre l’omicida è scappato per poi essere trovato ieri sera a casa della fidanzata, dove per lui sono scattate le manette. Arrestato con l’accusa di omicidio volontario, il giovane si trova ora nel carcere di Lecco.

Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecco, e condotte dalla squadra mobile e dalla polizia ferroviaria di Lecco, per chiarire i motivi dell'aggressione.

Stando ad alcune indiscrezioni, è probabile che vittima e aggressore si conoscessero e fossero amici di famiglia. La vittima si era trasferita da due settimane a Calolziocorte da Airuno insieme alla sua famiglia: il papà, la mamma e le due sorelle più piccole. Nelle ultime ore, gli inquirenti hanno ascoltato alcuni testimoni, compresa la madre del giovane, e preso visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della stazione.