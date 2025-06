La bimba strangolata, la donna morta 4 giorni prima. Caccia all'uomo col fagotto a Villa Pamphilj

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe essere stata soffocata la bambina di circa sei mesi rinvenuta senza vita sabato pomeriggio all’interno di Villa Pamphilj, a Roma. È questa, al momento, la pista principale seguita dagli inquirenti, sulla base dei primi risultati emersi dall’autopsia eseguita ieri. Saranno però necessari ulteriori accertamenti istologici per averne la conferma

L'altro corpo a poca distanza

A poca distanza dal corpo della neonata è stata trovata anche una donna priva di vita, coperta da un sacco. Almeno una impronta sarebbe stata trovata sul sacco che la copriva, ma al momento non ci sarebbero riscontri certi nella banca dati della polizia dove sono archiviati i nomi dei pregiudicati. Potrebbero essere straniere e in particolare, dell'Est o Nord Europa arrivate forse in Italia da poco tempo. La donna e la bambina, secondo quanto ricostruito finora, avrebbero vissuto all'interno della villa, in un giaciglio di fortuna per trascorrere la notte.

Gli investigatori stanno cercando di capire se tra le due vittime vi sia un legame di parentela, un interrogativo a cui l’esame del DNA dovrebbe dare risposta nelle prossime ore. Importanti elementi per l’identificazione della donna potrebbero arrivare dai suoi tatuaggi, ben visibili sul corpo: uno raffigura un teschio su una tavola da surf, l’altro ha un motivo floreale. Sul corpo della donna non ci sarebbero segni evidenti di violenza, mentre la piccola ha un segno sulla nuca che potrebbe risalire a un colpo ricevuto o alla lunga permanenza nel luogo del ritrovamento.

L'uomo con il "fagotto"

Gli inquirenti stanno anche analizzando le testimonianze e le immagini delle telecamere ad ampio raggio che, come ha riportato Rainews, potrebbero aver immortalato la persona che ha trasportato i corpi nel parco. Intanto, i poliziotti stano cercando un uomo che, qualche ora prima del ritrovamento dei corpi, si aggirava nel giardino mentre trasportava un "fagotto", più testimoni lo avrebbero visto.

Vertice in procura

Stamattina nel frattempo c'è stato un vertice in procura a

Roma tra inquirenti e investigatori. Alla riunione erano presenti il procuratore aggiunto, il pm, titolari dell'inchiesta, e i vertici della Squadra Mobile.