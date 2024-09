Le ricerche sul web e la prova del Dna. Arrestata la madre dei neonati sepolti in giardino

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La prova del Dna

Notizia in aggiornamento

Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver ucciso e seppellito due neonati, dopo averli partoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, è stata arrestata. I reati contestati alla giovane, che fino alle prime ore di questa mattina si trovava in una struttura protetta assieme alla madre, sono di duplice omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ulteriori dettagli saranno forniti nella conferenza stampa della Procura che si terrà alle ore 11.

La prova del Dna

A fugare ogni dubbio sulla paternità dei due neonati sono stati gli esiti degli accertamenti medico legali e, in particolare, la prova del Dna. I prelievi sui resti ossei del primo bambino, nato più di un anno fa a 40 settimane, hanno accertato che è figlio di Chiara e del fidanzato. Il ragazzo, che lavora come operaio in una ditta di produzione e lavorazione della plastica, ha dichiarato di essere stato all'oscuro delle gravidanze.

Avrebbe appreso la notizia solo in seguito all'avvio delle attività investigative realtive al rinvenimento del primo neonato, lo scorso agosto, quando il piccino è stato dissotterrato. Stando a quanto riporta La Repubblica, il giovane sarebbe intenzionato a farsi assistere da un avvocato, ritenendo di essere parte lesa in questa macabra vicenda.